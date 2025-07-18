https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/15-milyon-yil-once-olusmus-antik-buzlar-dunyanin-gizemini-cozmek-icin-eritilecek-1097976990.html
1.5 milyon yıl önce oluşmuş antik buzlar Dünya'nın gizemini çözmek için eritilecek
1.5 milyon yıl önce oluşmuş antik buzlar Dünya'nın gizemini çözmek için eritilecek
Sputnik Türkiye
Antartika'da görev yapan bilim insanları, proje kapsamında kıtadan elde ettikleri buz parçalarını üzerinde araştırma yapmak üzere İngiltere'ye getirdi. 1.5... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T10:58+0300
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Doğu Antarktika'daki Little Dome C bölgesinden 2 bin 800 metre derinlikten çıkartılan buz parçaları (silindirik antik buz tüpleri), araştırma kapsamında Cambridge Üniversitesi'ne getirildi. 1.5 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen buz parçalarının o zamanlarda Dünya iklimi ve atmosferi hakkında hayati derecede önemli bilgiler barındırabileceği düşünülüyor. 'Dünya'nın en eski buzu' diye adlandırılan antik buz silindirlerinin Cambridge'deki İngiliz Antarktika Araştırması'nın -23C dondurucu odasında saklanıyor.1.5 milyon yılda Dünya'da ne oldu?Projenin nihai amacı, Dünya'nın iklim tarihinin 1,5 milyon yılına kadar olan kısmını yeniden yapılandırarak, 800 bin yıllık mevcut buz çekirdeği kaydını önemli ölçüde genişletmek. İngiliz Antarktika Araştırması Buz Çekirdekleri ekibinin başkanı Dr. Liz Thomas buz silindirleri hakkında şu bilgileri verdi:Ultra yavaş eritmeDünyada, geçmiş atmosfere dair bu kadar uzun bir kaydı koruyan başka bir yer olmadığını belirten bilim insanları, antik buz silindirleri üzerinde 'ultra-yavaş eritme' yapacaklarını ifade etti.Dünyanın iklim döngüleri hakkında bilginin bugüne kadar deniz tortularından elde edildiğini ifade eden bilim insanları, "Buz çekirdeklerinin benzersiz özelliği, içlerinde hapsolmuş hava kabarcıklarının, bulundukları dönemdeki atmosfer koşullarını, sera gazı konsantrasyonlarındaki değişimleri ve geçmiş sıcaklıklara dair kimyasal kanıtları koruyor olmalarıdır" ifadelerini kullandı.
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antarktika, cambridge, buzul, antik buz
antarktika, cambridge, buzul, antik buz
1.5 milyon yıl önce oluşmuş antik buzlar Dünya'nın gizemini çözmek için eritilecek
Antartika'da görev yapan bilim insanları, proje kapsamında kıtadan elde ettikleri buz parçalarını üzerinde araştırma yapmak üzere İngiltere'ye getirdi. 1.5 milyon yıl önce oluşmuş bu buzulların, Dünya'nın o sıradaki iklim ve atmosferine ait bilgileri ortaya çıkarması bekleniyor.
Doğu Antarktika'daki Little Dome C bölgesinden 2 bin 800 metre derinlikten çıkartılan buz parçaları (silindirik antik buz tüpleri), araştırma kapsamında Cambridge Üniversitesi'ne getirildi.
1.5 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen buz parçalarının o zamanlarda Dünya iklimi ve atmosferi hakkında hayati derecede önemli bilgiler barındırabileceği düşünülüyor.
'Dünya'nın en eski buzu' diye adlandırılan antik buz silindirlerinin Cambridge'deki İngiliz Antarktika Araştırması'nın -23C dondurucu odasında saklanıyor.
1.5 milyon yılda Dünya'da ne oldu?
Projenin nihai amacı, Dünya'nın iklim tarihinin 1,5 milyon yılına kadar olan kısmını yeniden yapılandırarak, 800 bin yıllık mevcut buz çekirdeği kaydını önemli ölçüde genişletmek.
İngiliz Antarktika Araştırması Buz Çekirdekleri ekibinin başkanı Dr. Liz Thomas buz silindirleri hakkında şu bilgileri verdi:
"Antarktika buzunun en derin sırlarını açığa çıkarmayı amaçlayan bu uluslararası çabanın bir parçası olmak inanılmaz derecede heyecan verici. Proje, şu merkezi bilimsel sorudan yola çıkmaktadır: Yaklaşık bir milyon yıl önce gezegenin iklim döngüsü neden 41.000 yıllık bir döngüden 100.000 yıllık buzul-arabuzul döngüsüne geçiş yaptı? Araştırmacılar, buz çekirdeği kayıtlarını bu dönüm noktasının ötesine taşıyarak, Dünya ikliminin gelecekteki sera gazı artışlarına nasıl tepki verebileceğine dair tahminleri geliştirmeyi umuyor."
Dünyada, geçmiş atmosfere dair bu kadar uzun bir kaydı koruyan başka bir yer olmadığını belirten bilim insanları, antik buz silindirleri üzerinde 'ultra-yavaş eritme' yapacaklarını ifade etti.
Dünyanın iklim döngüleri hakkında bilginin bugüne kadar deniz tortularından elde edildiğini ifade eden bilim insanları, "Buz çekirdeklerinin benzersiz özelliği, içlerinde hapsolmuş hava kabarcıklarının, bulundukları dönemdeki atmosfer koşullarını, sera gazı konsantrasyonlarındaki değişimleri ve geçmiş sıcaklıklara dair kimyasal kanıtları koruyor olmalarıdır" ifadelerini kullandı.