https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/15-milyon-yil-once-olusmus-antik-buzlar-dunyanin-gizemini-cozmek-icin-eritilecek-1097976990.html

1.5 milyon yıl önce oluşmuş antik buzlar Dünya'nın gizemini çözmek için eritilecek

1.5 milyon yıl önce oluşmuş antik buzlar Dünya'nın gizemini çözmek için eritilecek

Sputnik Türkiye

Antartika'da görev yapan bilim insanları, proje kapsamında kıtadan elde ettikleri buz parçalarını üzerinde araştırma yapmak üzere İngiltere'ye getirdi. 1.5... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T10:58+0300

2025-07-18T10:58+0300

2025-07-18T10:58+0300

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buzul

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Doğu Antarktika'daki Little Dome C bölgesinden 2 bin 800 metre derinlikten çıkartılan buz parçaları (silindirik antik buz tüpleri), araştırma kapsamında Cambridge Üniversitesi'ne getirildi. 1.5 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen buz parçalarının o zamanlarda Dünya iklimi ve atmosferi hakkında hayati derecede önemli bilgiler barındırabileceği düşünülüyor. 'Dünya'nın en eski buzu' diye adlandırılan antik buz silindirlerinin Cambridge'deki İngiliz Antarktika Araştırması'nın -23C dondurucu odasında saklanıyor.1.5 milyon yılda Dünya'da ne oldu?Projenin nihai amacı, Dünya'nın iklim tarihinin 1,5 milyon yılına kadar olan kısmını yeniden yapılandırarak, 800 bin yıllık mevcut buz çekirdeği kaydını önemli ölçüde genişletmek. İngiliz Antarktika Araştırması Buz Çekirdekleri ekibinin başkanı Dr. Liz Thomas buz silindirleri hakkında şu bilgileri verdi:Ultra yavaş eritmeDünyada, geçmiş atmosfere dair bu kadar uzun bir kaydı koruyan başka bir yer olmadığını belirten bilim insanları, antik buz silindirleri üzerinde 'ultra-yavaş eritme' yapacaklarını ifade etti.Dünyanın iklim döngüleri hakkında bilginin bugüne kadar deniz tortularından elde edildiğini ifade eden bilim insanları, "Buz çekirdeklerinin benzersiz özelliği, içlerinde hapsolmuş hava kabarcıklarının, bulundukları dönemdeki atmosfer koşullarını, sera gazı konsantrasyonlarındaki değişimleri ve geçmiş sıcaklıklara dair kimyasal kanıtları koruyor olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/dunyanin-en-yasli-maraton-kosucusu-fauja-singh-114-yasinda-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1097904956.html

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