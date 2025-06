Schengen vizesinde son durum: Başvurular durduruldu mu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/schengen-vizesinde-son-durum-basvurular-durduruldu-mu-1097310154.html

Schengen vizesi almak her geçen gün zorlaşıyor. Randevu bulmakta yaşanan sıkıntının temelinde ise verilen kısa süreli vizeler, bot yazılımlarla alınan randevular ve yanlış vize kullanımları yatıyor. ⁉️🛩️ Schengen vizesi sorunuVize Danışmanı Okan Büyükgür CNN Türk'e konuştu ve vatandaşların yılda bir kez başvuru yapmak yerine artık 3–4 kez başvurmak zorunda kaldığını, bunun da konsolosluklarda kota krizine yol açtığını belirtti.. Konsolosluklar, yapay zekâ destekli botlara karşı OTP (tek kullanımlık şifre) sistemi gibi önlemler alsa da, sorun tam anlamıyla çözülebilmiş değil. 🎟️ Kısa süreli vizeler, başvuru yükünü katladı "Schengen vizesi başvurularının zorlaşmasının temel nedenlerinden birinin verilen kısa süreli vizeler olduğunu" belirten Okan Büyükgür, "Normalde yılda 1 kez başvuru yapan vatandaşlar, kısa vize süreleri nedeniyle şu an 3-4 defa başvuru yapmak zorunda kalıyor. Bu da başvuru sayısını artırarak kota sıkıntısı yaratıyor." dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu kısıtlamalarla ilgili net bir açıklama yapmamasının belirsizliği artırdığını ekledi.❌ Vizeler neden ret alıyor? Vize Danışmanı Büyükgür, vize alımını zorlaştıran bir diğer etkenin ise bazı vatandaşların vizeleri yanlış kullanması olduğunu vurguladı. "A ülkesi vizesi alınıp ilk seyahatin B ülkesine yapılması gibi durumlar, bir sonraki başvurularda konsolosluklar tarafından olumsuz değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı. Vize sürelerinin uzamasıyla randevu krizinin de azalabileceğine işaret etti.⏫⏬ Botlarla randevu almaya karşı tek kullanımlık şifreOkan Büyükgür, "Randevular kısıtlı olduğu için maalesef yapay zekâ bot yazılımları devreye giriyor ve bunlar genellikle yurt dışı bağlantılı oluyor." dedi. Konsoloslukların bu duruma karşı önlem aldığını belirten Büyükgür, "Randevu sistemine girişlerde artık OTP (tek kullanımlık şifre) sistemi üzerinden ilerliyoruz. Telefon numarasına veya e-posta adresine gelen doğrulama kodu ile sisteme erişim sağlanıyor. Bu, bot yazılımlarının önüne bir nebze geçti ancak tamamen engellemedi." şeklinde konuştu.Bot randevu ne demek?Randevu Botu, konsoloslukların randevu takvimlerini sürekli izleyen otomatik tarama sistemi. 🧠 Yapay zekâ destekli botlar nasıl randevu alabiliyor?Bot sistemlerin, pasaport bilgileri önceden tanımlanmış olduğu için erken randevu alabildiğini ve hatta normalde görünmeyen randevuları kendi bünyelerine aktarabildiğini aktaran Büyükgür, kendilerinin ise istenilen bilgileri randevu alma aşamasında sisteme girdiklerini ifade etti. İhracat-ithalat firmalarının tedarik zincirini aksatmamak adına yüksek fiyatlarla bu bot yazılımları kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Cascade kuralı nedir? Cascade çalışıyor mu? Schengen vizesi başvurularında 'Cascade kuralının' yeni bir uygulama olmadığını, 25-30 yıldır var olduğunu belirten Büyükgür, bu kuralın şu an 'askıda' olduğunu ve konsoloslukların uzun süreli vize verme mecburiyetinin bulunmadığını vurguladı. Sosyal medyadaki bazı Influencer'ların 'Cascade kuralıyla şu kadar süreli vize aldım' şeklindeki açıklamalarının yanlış algıya yol açtığını belirten Büyükgür, "Konsolosluklar bağımsız kurumlardır ve vize onayı verme hakkına sahiptirler. 'Cascade' kuralını her zaman uygulayacak diye bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.Cascade kuralı, ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize alan kişinin, vizeyi doğru kullanması halinde bir sonraki başvuruda daha uzun süreli bir vize almasının mümkün olması durumu. Bu zincirlemede her yeni vize bir öncekinden daha uzun olduğu varsayılır.✖️Vizeler en çok neden reddediliyor?Bireysel başvurularda yapılan en büyük hataların başında otel rezervasyonlarının iptal edilmiş olması (2. madde) ve seyahatin inandırıcı bulunmaması (10. madde) geldiğini söyleyen Büyükgür, "Konsolosluklar şüphelendiği takdirde otelleri arayarak teyit alabiliyor. Eğer rezervasyon konfirmeli değilse dosya hiç açılmadan ret verilebiliyor." uyarısında bulundu.

