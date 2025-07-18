https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/rus-disisleri-yapay-zeka-bir-baski-araci-ve-gucu-yeniden-dagitma-araci-haline-geliyor-1097974000.html

Rus Dışişleri: Yapay zeka bir baskı aracı ve gücü yeniden dağıtma aracı haline geliyor

Rus Dışişleri: Yapay zeka bir baskı aracı ve gücü yeniden dağıtma aracı haline geliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yapay zekanın bir ilerleme aracı olmaktan çok, bir baskı aracı, dünyada gücü yeniden dağıtmanın bir aracı haline... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T08:43+0300

2025-07-18T08:43+0300

2025-07-18T08:58+0300

dünya

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

yapay zeka

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiyskaya Gazeta gazetesi için kaleme aldığı yazıda, yapay zekanın neo-sömürgecilik koşullarındaki rolünü değerlendirdi.Zaharova, “Yapay zeka artık sadece bir ilerleme aracı değil, aynı zamanda bir baskı aracı, zihinler ve kalpler, insanın yaşam biçimi için verilen küresel rekabetin itici gücü ve dünyada gücü yeniden dağıtmanın bir aracı haline geliyor” ifadesini kullandı.Bu koşulsuz liderlik, ‘insanlığın geleceğinin efendisi’ statüsünün peşinde koşarken, dijital geçişin destekçilerinin tasvir ettiğinden tamamen farklı bir geleceğe ulaşma riski olduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu, yüksek teknoloji alanındaki çağdaş gelişmelerin yanı sıra çevresel boyutu da içeren ekonomik gerçekleri de hesaba katan dengeli bir yaklaşım gerektiren bir mesele” diye ekledi.

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