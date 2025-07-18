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Rus Dışişleri: Yapay zeka bir baskı aracı ve gücü yeniden dağıtma aracı haline geliyor
Rus Dışişleri: Yapay zeka bir baskı aracı ve gücü yeniden dağıtma aracı haline geliyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yapay zekanın bir ilerleme aracı olmaktan çok, bir baskı aracı, dünyada gücü yeniden dağıtmanın bir aracı haline... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiyskaya Gazeta gazetesi için kaleme aldığı yazıda, yapay zekanın neo-sömürgecilik koşullarındaki rolünü değerlendirdi.Zaharova, “Yapay zeka artık sadece bir ilerleme aracı değil, aynı zamanda bir baskı aracı, zihinler ve kalpler, insanın yaşam biçimi için verilen küresel rekabetin itici gücü ve dünyada gücü yeniden dağıtmanın bir aracı haline geliyor” ifadesini kullandı.Bu koşulsuz liderlik, ‘insanlığın geleceğinin efendisi’ statüsünün peşinde koşarken, dijital geçişin destekçilerinin tasvir ettiğinden tamamen farklı bir geleceğe ulaşma riski olduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu, yüksek teknoloji alanındaki çağdaş gelişmelerin yanı sıra çevresel boyutu da içeren ekonomik gerçekleri de hesaba katan dengeli bir yaklaşım gerektiren bir mesele” diye ekledi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, yapay zeka

Rus Dışişleri: Yapay zeka bir baskı aracı ve gücü yeniden dağıtma aracı haline geliyor

08:43 18.07.2025 (güncellendi: 08:58 18.07.2025)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yapay zekanın bir ilerleme aracı olmaktan çok, bir baskı aracı, dünyada gücü yeniden dağıtmanın bir aracı haline geldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiyskaya Gazeta gazetesi için kaleme aldığı yazıda, yapay zekanın neo-sömürgecilik koşullarındaki rolünü değerlendirdi.
Zaharova, “Yapay zeka artık sadece bir ilerleme aracı değil, aynı zamanda bir baskı aracı, zihinler ve kalpler, insanın yaşam biçimi için verilen küresel rekabetin itici gücü ve dünyada gücü yeniden dağıtmanın bir aracı haline geliyor” ifadesini kullandı.
Bu koşulsuz liderlik, ‘insanlığın geleceğinin efendisi’ statüsünün peşinde koşarken, dijital geçişin destekçilerinin tasvir ettiğinden tamamen farklı bir geleceğe ulaşma riski olduğunu kaydeden Rus diplomat, “Bu, yüksek teknoloji alanındaki çağdaş gelişmelerin yanı sıra çevresel boyutu da içeren ekonomik gerçekleri de hesaba katan dengeli bir yaklaşım gerektiren bir mesele” diye ekledi.
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