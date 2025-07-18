https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/nebenzya-suriyede-yasananlardan-cok-endiseliyiz-1097971104.html

Nebenzya: Suriye'de yaşananlardan çok endişeliyiz

Nebenzya: Suriye'de yaşananlardan çok endişeliyiz

Sputnik Türkiye

BMGK, Suriye'nin Süveyda ilinde Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi gruplar arasında yaşananları ve İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını acil oturumda... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T02:22+0300

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2025-07-18T02:24+0300

dünya

vasiliy nebenzya

i̇srail

suriye

rusya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 'Ortadoğu'da durum' başlığı altında Suriye'de yaşananları ele almak için toplandı.Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vasiliy Nebenzya oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar uluslararası hukukun, BM Şartı'nın ve 1974 tarihli Kuvvetler Anlaşması'nın açık bir ihlalidir" ifadesini kullandı."Suriye'de yaşananlardan çok endişeliyiz. Kardeş Suriye halkıyla dostluk ve iş birliğiyle bağlıyız ve kalbimiz onlarla birlikte" diyen Nebenzya Suriye'nin her zaman birçok halka ve dine ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.Nebenzya uluslararası toplumun Suriyelilerin çeşitlilik gösteren ülkelerinin bütünlüğünü korumasına ve barışçıl bir gelecek hakkını güvence altına almasına yardımcı olması gerektiğini de ifade etti.Rusya'nın, Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü sürekli olarak desteklediğini belirten Büyükelçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail'in Suriye'ye saldırıları⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi gruplar tarafından düzenlenen saldırılarda onlarca asker hayatını kaybetti.Çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı hedef aldı.Süveyda’da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'da hava saldırılarına devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/suriye-ordusu-suveydadan-cekildi-kent-durzilerin-elinde-1097958200.html

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vasiliy nebenzya, i̇srail, suriye, rusya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)