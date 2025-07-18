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Kremlin'den açıklama: Rusya'da WhatsApp'a kısıtlama mı geliyor?
Kremlin'den açıklama: Rusya'da WhatsApp'a kısıtlama mı geliyor?
Sputnik Türkiye
Putin'in hasım ülkelere ait yazılımlara ek kısıtlama getirilmesi yönünde talimat vermesi sonrası Rusya'da WhatsApp'ın geleceği önemli gündem maddeleri arasına... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T13:22+0300
2025-07-18T13:22+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WhatsApp'a yönelik olası kısıtlamalara ilişkin değerlendirmesinde, popüler mesajlaşma uygulamasının Rusya mevzuatına uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere ait yazılımların Rusya'da kullanımına ilişkin ek kısıtlamalar önerilmesi talimatıyla beraber Meta'ya ait WhatsApp'ın Rusya'daki geleceği tartışmaya açıldı. Rus milletvekillerinin WhatsApp'ın kısıtlanması yönündeki demeçlerinin ardından açıklama yapan Peskov, "WhatsApp birçok ülkede ve Rusya'da en popüler servis, ancak ülkemizin yasalarına uymak zorunda" ifadelerini kullandı.'Zelenskiy'in müzakere talimatı olumlu bir sinyal'Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları: 🎙Zelenskiy'in müzakere sürecini canlandırma talimatı olumlu bir sinyal, bu konuda kesinlikle hemfikiriz 🎙Ukrayna'da çözüm ve Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi konuları birbirindeki farklı meseleler 🎙NATO Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Christopher Donahue'nin NATO'nun Kaliningrad Bölgesi'ndeki Rus savunma hattını bastırma planına ilişkin açıklaması hakkında: Avrupa'dan gelen bir dizi düşmanca açıklamanın bir yenisi daha 🎙NATO bir cepheleşme aracı ve ülkemize düşman bir blok 🎙Rusya'ya yönelik yeni AB yaptırım paketinin sonuçlarını en aza indirmek için analiz yapmamız gerekiyor 🎙Devlet Başkanı Putin'in bugün akşam saatlerinde uluslararası telefon görüşmesi yapması planlanıyor
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vladimir putin, rusya, nato, whatsapp, ab, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir zelenskiy
vladimir putin, rusya, nato, whatsapp, ab, dmitriy peskov, ukrayna, vladimir zelenskiy

Kremlin'den açıklama: Rusya'da WhatsApp'a kısıtlama mı geliyor?

13:22 18.07.2025
© Sputnik / Рамиль СитдиковWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Putin'in hasım ülkelere ait yazılımlara ek kısıtlama getirilmesi yönünde talimat vermesi sonrası Rusya'da WhatsApp'ın geleceği önemli gündem maddeleri arasına girdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WhatsApp'a yönelik olası kısıtlamalara ilişkin değerlendirmesinde, popüler mesajlaşma uygulamasının Rusya mevzuatına uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere ait yazılımların Rusya'da kullanımına ilişkin ek kısıtlamalar önerilmesi talimatıyla beraber Meta'ya ait WhatsApp'ın Rusya'daki geleceği tartışmaya açıldı.

Rus milletvekillerinin WhatsApp'ın kısıtlanması yönündeki demeçlerinin ardından açıklama yapan Peskov, "WhatsApp birçok ülkede ve Rusya'da en popüler servis, ancak ülkemizin yasalarına uymak zorunda" ifadelerini kullandı.

'Zelenskiy'in müzakere talimatı olumlu bir sinyal'

Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

🎙Zelenskiy'in müzakere sürecini canlandırma talimatı olumlu bir sinyal, bu konuda kesinlikle hemfikiriz

🎙Ukrayna'da çözüm ve Rusya-ABD ilişkilerinin normalleşmesi konuları birbirindeki farklı meseleler
🎙NATO Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Christopher Donahue'nin NATO'nun Kaliningrad Bölgesi'ndeki Rus savunma hattını bastırma planına ilişkin açıklaması hakkında: Avrupa'dan gelen bir dizi düşmanca açıklamanın bir yenisi daha
🎙NATO bir cepheleşme aracı ve ülkemize düşman bir blok
🎙Rusya'ya yönelik yeni AB yaptırım paketinin sonuçlarını en aza indirmek için analiz yapmamız gerekiyor
🎙Devlet Başkanı Putin'in bugün akşam saatlerinde uluslararası telefon görüşmesi yapması planlanıyor
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