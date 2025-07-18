Kremlin'den açıklama: Rusya'da WhatsApp'a kısıtlama mı geliyor?
© Sputnik / Рамиль СитдиковWhatsApp
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Putin'in hasım ülkelere ait yazılımlara ek kısıtlama getirilmesi yönünde talimat vermesi sonrası Rusya'da WhatsApp'ın geleceği önemli gündem maddeleri arasına girdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WhatsApp'a yönelik olası kısıtlamalara ilişkin değerlendirmesinde, popüler mesajlaşma uygulamasının Rusya mevzuatına uygun hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere ait yazılımların Rusya'da kullanımına ilişkin ek kısıtlamalar önerilmesi talimatıyla beraber Meta'ya ait WhatsApp'ın Rusya'daki geleceği tartışmaya açıldı.
Rus milletvekillerinin WhatsApp'ın kısıtlanması yönündeki demeçlerinin ardından açıklama yapan Peskov, "WhatsApp birçok ülkede ve Rusya'da en popüler servis, ancak ülkemizin yasalarına uymak zorunda" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasım ülkelere ait yazılımların Rusya'da kullanımına ilişkin ek kısıtlamalar önerilmesi talimatıyla beraber Meta'ya ait WhatsApp'ın Rusya'daki geleceği tartışmaya açıldı.
Rus milletvekillerinin WhatsApp'ın kısıtlanması yönündeki demeçlerinin ardından açıklama yapan Peskov, "WhatsApp birçok ülkede ve Rusya'da en popüler servis, ancak ülkemizin yasalarına uymak zorunda" ifadelerini kullandı.
'Zelenskiy'in müzakere talimatı olumlu bir sinyal'
Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
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