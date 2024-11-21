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Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, dünya genelinde ödeme sistemleri olan Visa ve Mastercard hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T12:09+0300
2024-11-21T12:09+0300
rekabet kurulu
rekabet kurumu
soruşturma
rekabet kanunu
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4054 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini için kurulan Rekabet Kurulu, ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa ve Mastercard hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağlandı.Dijital cüzdan hizmetleri pazarı faaliyetleri incelenecek24 Ekim'de toplanan Rekabet Kurulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de ihraç edilen banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip olan Mastercard ve Visa’nın; şema hizmetleri pazarında kart ihraç eden teşebbüsler ile kurulu dikey ilişkileri bağlamında fiili münhasırlığa sebebiyet verebilecek şekilde ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına ve/veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanma riski yaratıp yaratmadığının,Mastercard’in dijital cüzdan hizmeti pazarında yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte çeşitli eylemler ile hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının, Visa’nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerinden oluşan alıcılarına getirdiği rakip sağlayıcılardan hizmet alınmamasına ilişkin rekabet etmeme yükümlülüğünün pazarda doğurduğu muhtemel rekabet karşıtı etkilerin incelenebilmesi amacıyla, nihai olarak Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA, Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ’den oluşan ekonomik bütünlük ile nihai olarak Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir."Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
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rekabet kurulu, rekabet kurumu, soruşturma, rekabet kanunu
rekabet kurulu, rekabet kurumu, soruşturma, rekabet kanunu

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

12:09 21.11.2024
© AP Photo / Mark LennihanMastercard Visa
Mastercard Visa - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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Rekabet Kurulu, dünya genelinde ödeme sistemleri olan Visa ve Mastercard hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
4054 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini için kurulan Rekabet Kurulu, ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Visa ve Mastercard hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağlandı.

Dijital cüzdan hizmetleri pazarı faaliyetleri incelenecek

24 Ekim'de toplanan Rekabet Kurulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye’de ihraç edilen banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların büyük çoğunluğuna sahip olan Mastercard ve Visa’nın; şema hizmetleri pazarında kart ihraç eden teşebbüsler ile kurulu dikey ilişkileri bağlamında fiili münhasırlığa sebebiyet verebilecek şekilde ayrı ayrı geliştirdikleri indirim/teşvik sistemlerinin, tek başına ve/veya birikimli etki doğurarak pazarın rakiplere kapanma riski yaratıp yaratmadığının,
Mastercard’in dijital cüzdan hizmeti pazarında yıkıcı fiyatlama başta olmak üzere rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak nitelikte çeşitli eylemler ile hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının, Visa’nın dijital cüzdan hizmetleri pazarında üye iş yerlerinden oluşan alıcılarına getirdiği rakip sağlayıcılardan hizmet alınmamasına ilişkin rekabet etmeme yükümlülüğünün pazarda doğurduğu muhtemel rekabet karşıtı etkilerin incelenebilmesi amacıyla, nihai olarak Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA, Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri AŞ’den oluşan ekonomik bütünlük ile nihai olarak Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir."
Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
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