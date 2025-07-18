https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/real-madridde-10-numarali-forma-bosaldi-1097973564.html

Real Madrid'de 10 numaralı forma boşaldı

Real Madrid'de 10 numaralı forma boşaldı

Sputnik Türkiye

Eflatun-beyazlıların efsane ismi Luka Modric'in takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı forma boşta kaldı. İspanyol basını 10 numaralı formanın sahibinin... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T08:41+0300

2025-07-18T08:41+0300

2025-07-18T08:41+0300

spor

luka modric

arda güler

real madrid

10 numara

10 numaralı forma

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İspanya basınında yer alan iddialara göre, Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, yeni sezonda daha fazla sorumluluk alacak. Takımın tecrübeli ismi Luka Modric’in Milan’a transferi sonrası boşalan 10 numaralı formayı Arda Güler’in giymesi bekleniyor.Modric’in ayrılığı sonrası genç oyuncunun önünün açıldığı belirtilirken, yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı "10 numaralı Modric forması" da dikkat çekti. Bu paylaşım, birçok kesim tarafından yeni sezonda Arda’nın 10 numarayı devralacağının sinyali olarak yorumlandı.Luka Modric'in takımdan ayrılmadan önce Arda Güler'e formasını hediye etmesi de bu iddiaları güçlendirdi. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, İspanyol basını Arda’nın Real Madrid’de “10 numara” rolünü üstlenmeye hazırlandığını öne sürüyor.

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luka modric, arda güler, real madrid, 10 numara, 10 numaralı forma