https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/real-madridde-10-numarali-forma-bosaldi-1097973564.html
Real Madrid'de 10 numaralı forma boşaldı
Real Madrid'de 10 numaralı forma boşaldı
Sputnik Türkiye
Eflatun-beyazlıların efsane ismi Luka Modric'in takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı forma boşta kaldı. İspanyol basını 10 numaralı formanın sahibinin... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T08:41+0300
2025-07-18T08:41+0300
2025-07-18T08:41+0300
spor
luka modric
arda güler
real madrid
10 numara
10 numaralı forma
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İspanya basınında yer alan iddialara göre, Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, yeni sezonda daha fazla sorumluluk alacak. Takımın tecrübeli ismi Luka Modric’in Milan’a transferi sonrası boşalan 10 numaralı formayı Arda Güler’in giymesi bekleniyor.Modric’in ayrılığı sonrası genç oyuncunun önünün açıldığı belirtilirken, yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı "10 numaralı Modric forması" da dikkat çekti. Bu paylaşım, birçok kesim tarafından yeni sezonda Arda’nın 10 numarayı devralacağının sinyali olarak yorumlandı.Luka Modric'in takımdan ayrılmadan önce Arda Güler'e formasını hediye etmesi de bu iddiaları güçlendirdi. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, İspanyol basını Arda’nın Real Madrid’de “10 numara” rolünü üstlenmeye hazırlandığını öne sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/fenerbahce-tekrar-devreye-girdi-3-oyuncu-icin-gorusmeler-suruyor-1097972304.html
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luka modric, arda güler, real madrid, 10 numara, 10 numaralı forma
luka modric, arda güler, real madrid, 10 numara, 10 numaralı forma
Real Madrid'de 10 numaralı forma boşaldı
Eflatun-beyazlıların efsane ismi Luka Modric'in takımdan ayrılmasıyla birlikte 10 numaralı forma boşta kaldı. İspanyol basını 10 numaralı formanın sahibinin Arda Güler olduğunu yazdı.
İspanya basınında yer alan iddialara göre, Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, yeni sezonda daha fazla sorumluluk alacak. Takımın tecrübeli ismi Luka Modric’in Milan’a transferi sonrası boşalan 10 numaralı formayı Arda Güler’in giymesi bekleniyor.
Modric’in ayrılığı sonrası genç oyuncunun önünün açıldığı belirtilirken, yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaştığı "10 numaralı Modric forması" da dikkat çekti. Bu paylaşım, birçok kesim tarafından yeni sezonda Arda’nın 10 numarayı devralacağının sinyali olarak yorumlandı.
Luka Modric'in takımdan ayrılmadan önce Arda Güler'e formasını hediye etmesi de bu iddiaları güçlendirdi. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, İspanyol basını Arda’nın Real Madrid’de “10 numara” rolünü üstlenmeye hazırlandığını öne sürüyor.