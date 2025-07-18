https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/fenerbahce-tekrar-devreye-girdi-3-oyuncu-icin-gorusmeler-suruyor-1097972304.html
Fenerbahçe tekrar devreye girdi: 3 oyuncu için görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe tekrar devreye girdi: 3 oyuncu için görüşmeler sürüyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Zenit forması giyen Brezilyalı Wendel’e yeniden yöneldi. Jose Mourinho'nun onayıyla transfer çalışmalarını sürdüren... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T07:32+0300
2025-07-18T07:32+0300
2025-07-18T07:32+0300
spor
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milan skriniar
jhon duran
fenerbahçe
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portimonense
zenit
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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun onayıyla hareket eden sarı-lacivertliler, şimdiye kadar Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin’i kadrosuna kattı.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kamp yapan Fenerbahçe, Portimonense, Benfica, Al-Ittihad ve Leiria ile hazırlık maçları oynayacak.Milan Skriniar ve Marco Asensio görüşmelere devamTransferde büyük hedefler belirleyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio için de görüşmelerini sürdürüyor.Son olarak orta sahaya Fred’in yanına bir partner arayan yönetim, Zenit'te forma giyen Wendel için yeniden devreye girdi. Hürriyet’in haberine göre, sarı-lacivertliler daha önce de gündeme gelen Wendel için bu kez daha kararlı.Geçtiğimiz sezon Galatasaray da Okan Buruk’un özel isteğiyle Wendel transferi için uzun süre uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun ise kararını henüz vermediği ve Brezilya'dan gelecek tekliflere de açık olduğu belirtildi.Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Wendel, geçen sezon 27 maçta 2 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/uefa-avrupa-liginde-besiktasin-rakibi-belli-oldu-1097968621.html
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jose mourinho, milan skriniar, jhon duran, fenerbahçe, galatasaray, portimonense, zenit, portekiz
jose mourinho, milan skriniar, jhon duran, fenerbahçe, galatasaray, portimonense, zenit, portekiz
Fenerbahçe tekrar devreye girdi: 3 oyuncu için görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Zenit forması giyen Brezilyalı Wendel’e yeniden yöneldi. Jose Mourinho'nun onayıyla transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe 3 oyuncu için görüşmelere devam ediyor.
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun onayıyla hareket eden sarı-lacivertliler, şimdiye kadar Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin’i kadrosuna kattı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kamp yapan Fenerbahçe, Portimonense, Benfica, Al-Ittihad ve Leiria ile hazırlık maçları oynayacak.
Milan Skriniar ve Marco Asensio görüşmelere devam
Transferde büyük hedefler belirleyen Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ve Marco Asensio için de görüşmelerini sürdürüyor.
Son olarak orta sahaya Fred’in yanına bir partner arayan yönetim, Zenit'te forma giyen Wendel için yeniden devreye girdi. Hürriyet’in haberine göre, sarı-lacivertliler daha önce de gündeme gelen Wendel için bu kez daha kararlı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray da Okan Buruk’un özel isteğiyle Wendel transferi için uzun süre uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun ise kararını henüz vermediği ve Brezilya'dan gelecek tekliflere de açık olduğu belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Wendel, geçen sezon 27 maçta 2 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.