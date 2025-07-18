https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/putinden-yabanci-mesajlasma-uygulamalarina-yonelik-yeni-kisitlamalar-gelistirilmesi-talimati-1097970981.html

Putin’den yabancı mesajlaşma uygulamalarına yönelik yeni kısıtlamalar geliştirilmesi talimatı

Putin’den yabancı mesajlaşma uygulamalarına yönelik yeni kısıtlamalar geliştirilmesi talimatı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete dost olmayan ülkelerden gelen yazılımların kullanımına yönelik kısıtlamaların genişletilmesi talimatı verdi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T01:16+0300

2025-07-18T01:16+0300

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dünya

vladimir putin

rusya

kremlin

talimat

yazılım

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Kremlin’in internet sitesinde yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 1 Eylül'e kadar dost olmayan ülkelerden gelen yazılımların Rusya'da kullanımına ilişkin ek kısıtlamalar önermesi talimatı verdi.Rus lider ayrıca, yerli yazılım ihracatçıları için ek destek tedbirlerinin değerlendirilmesini istedi.Rusya’da 1 Haziran'da vatandaşların dolandırıcılardan korunmasına ilişkin yasa yürürlüğe girmişti. Yasa, aşamalı olarak uygulamaya konulan yaklaşık 30 tedbiri içeriyor. Devlet kurumları, bankalar ve telekomünikasyon operatörleri çalışanlarının müşterileriyle iletişimde yabancı mesajlaşma programlarını kullanmalarına da bu kapsamda yasak getirilmişti.

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vladimir putin, rusya, kremlin, talimat, yazılım