https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/putinden-yabanci-mesajlasma-uygulamalarina-yonelik-yeni-kisitlamalar-gelistirilmesi-talimati-1097970981.html
Putin’den yabancı mesajlaşma uygulamalarına yönelik yeni kısıtlamalar geliştirilmesi talimatı
Putin’den yabancı mesajlaşma uygulamalarına yönelik yeni kısıtlamalar geliştirilmesi talimatı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete dost olmayan ülkelerden gelen yazılımların kullanımına yönelik kısıtlamaların genişletilmesi talimatı verdi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T01:16+0300
2025-07-18T01:16+0300
2025-07-18T01:14+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kremlin
talimat
yazılım
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Kremlin’in internet sitesinde yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 1 Eylül'e kadar dost olmayan ülkelerden gelen yazılımların Rusya'da kullanımına ilişkin ek kısıtlamalar önermesi talimatı verdi.Rus lider ayrıca, yerli yazılım ihracatçıları için ek destek tedbirlerinin değerlendirilmesini istedi.Rusya’da 1 Haziran'da vatandaşların dolandırıcılardan korunmasına ilişkin yasa yürürlüğe girmişti. Yasa, aşamalı olarak uygulamaya konulan yaklaşık 30 tedbiri içeriyor. Devlet kurumları, bankalar ve telekomünikasyon operatörleri çalışanlarının müşterileriyle iletişimde yabancı mesajlaşma programlarını kullanmalarına da bu kapsamda yasak getirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ab-ulkeleri-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-uzerinde-anlasamadi-1097940242.html
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vladimir putin, rusya, kremlin, talimat, yazılım
vladimir putin, rusya, kremlin, talimat, yazılım
Putin’den yabancı mesajlaşma uygulamalarına yönelik yeni kısıtlamalar geliştirilmesi talimatı
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümete dost olmayan ülkelerden gelen yazılımların kullanımına yönelik kısıtlamaların genişletilmesi talimatı verdi.
Kremlin’in internet sitesinde yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete 1 Eylül'e kadar dost olmayan ülkelerden gelen yazılımların Rusya'da kullanımına ilişkin ek kısıtlamalar önermesi talimatı verdi.
Rus lider ayrıca, yerli yazılım ihracatçıları için ek destek tedbirlerinin değerlendirilmesini istedi.
Rusya’da 1 Haziran'da vatandaşların dolandırıcılardan korunmasına ilişkin yasa yürürlüğe girmişti. Yasa, aşamalı olarak uygulamaya konulan yaklaşık 30 tedbiri içeriyor. Devlet kurumları, bankalar ve telekomünikasyon operatörleri çalışanlarının müşterileriyle iletişimde yabancı mesajlaşma programlarını kullanmalarına da bu kapsamda yasak getirilmişti.