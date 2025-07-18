https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/milli-sporcu-gorkem-gedik-serbest-dalis-turkiye-sampiyonasinda-rekor-kirdi--1097995473.html
Milli sporcu Görkem Gedik, 92 metreye 3 dakika 2 saniyede daldı: Türkiye rekoru kırdı
Milli sporcu Görkem Gedik, 92 metreye 3 dakika 2 saniyede daldı: Türkiye rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Milli Sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T18:50+0300
2025-07-18T18:50+0300
2025-07-18T18:52+0300
spor
antalya
serbest dalış
görkem gedik
rekor
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Milli sporcu Görkem Gedik, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoruna imza attı.92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak rekorun yeni sahibi oldu. Kaş ilçesinde gerçekleştirilen sampiyonada 19 sporcu mücadele ederken, milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.Hedef madalya ile dönmekDalış öncesi bir rekor denemesi olacağı için oldukça heyecanlandığını dile getiren Görkem Gedik, "Ülkemize yeni bir rekor kazandırdığım içinde çok mutluyum." derken Eylül'de Yunanistan'da Dünya Şampiyonası yapılacağını belirtti. Gedik, "Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Yunanistan'dan en iyi sonuçlarla dönmeyi planlıyorum. İnşallah madalyalarla dönerim." dedi.
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antalya, serbest dalış, görkem gedik, rekor
antalya, serbest dalış, görkem gedik, rekor
Milli sporcu Görkem Gedik, 92 metreye 3 dakika 2 saniyede daldı: Türkiye rekoru kırdı
18:50 18.07.2025 (güncellendi: 18:52 18.07.2025)
Milli Sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
Milli sporcu Görkem Gedik, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoruna imza attı.92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak rekorun yeni sahibi oldu.
Kaş ilçesinde gerçekleştirilen sampiyonada 19 sporcu mücadele ederken, milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
Dalış öncesi bir rekor denemesi olacağı için oldukça heyecanlandığını dile getiren Görkem Gedik, "Ülkemize yeni bir rekor kazandırdığım içinde çok mutluyum." derken Eylül'de Yunanistan'da Dünya Şampiyonası yapılacağını belirtti. Gedik, "Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Yunanistan'dan en iyi sonuçlarla dönmeyi planlıyorum. İnşallah madalyalarla dönerim." dedi.