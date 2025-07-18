https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/milli-sporcu-gorkem-gedik-serbest-dalis-turkiye-sampiyonasinda-rekor-kirdi--1097995473.html

Milli sporcu Görkem Gedik, 92 metreye 3 dakika 2 saniyede daldı: Türkiye rekoru kırdı

Milli sporcu Görkem Gedik, 92 metreye 3 dakika 2 saniyede daldı: Türkiye rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Milli Sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T18:50+0300

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spor

antalya

serbest dalış

görkem gedik

rekor

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Milli sporcu Görkem Gedik, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoruna imza attı.92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak rekorun yeni sahibi oldu. Kaş ilçesinde gerçekleştirilen sampiyonada 19 sporcu mücadele ederken, milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.Hedef madalya ile dönmekDalış öncesi bir rekor denemesi olacağı için oldukça heyecanlandığını dile getiren Görkem Gedik, "Ülkemize yeni bir rekor kazandırdığım içinde çok mutluyum." derken Eylül'de Yunanistan'da Dünya Şampiyonası yapılacağını belirtti. Gedik, "Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi ve Yunanistan'dan en iyi sonuçlarla dönmeyi planlıyorum. İnşallah madalyalarla dönerim." dedi.

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antalya, serbest dalış, görkem gedik, rekor