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Meteoroloji ve valilikten Ankara için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji ve valilikten Ankara için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, başkentte bu akşam saatlerine kadar sürecek olan yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T15:06+0300
2025-07-18T15:06+0300
2025-07-18T15:15+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara çevresinde bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimlerinin neden olabileceği doğal afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Meteoroloji’den sel ve dolu uyarısıAçıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek risklere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."Ankara Valiliği'nden i̇kinci uyarı geldiAnkara Valiliği de aynı konuda bir açıklama yayımlayarak vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, "Bu akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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Meteoroloji ve valilikten Ankara için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
15:06 18.07.2025 (güncellendi: 15:15 18.07.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, başkentte bu akşam saatlerine kadar sürecek olan yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara çevresinde bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimlerinin neden olabileceği doğal afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji’den sel ve dolu uyarısı
Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek risklere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Ankara Valiliği'nden i̇kinci uyarı geldi
Ankara Valiliği de aynı konuda bir açıklama yayımlayarak vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, "Bu akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.