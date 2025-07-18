https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/meteoroloji-ve-valilikten-ankara-icin-saatli-uyari-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1097989181.html

Meteoroloji ve valilikten Ankara için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji ve valilikten Ankara için saatli uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, başkentte bu akşam saatlerine kadar sürecek olan yerel ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T15:06+0300

2025-07-18T15:06+0300

2025-07-18T15:15+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ankara

valilik

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara çevresinde bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, ani hava değişimlerinin neden olabileceği doğal afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.Meteoroloji’den sel ve dolu uyarısıAçıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek risklere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."Ankara Valiliği'nden i̇kinci uyarı geldiAnkara Valiliği de aynı konuda bir açıklama yayımlayarak vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, "Bu akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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