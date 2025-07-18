https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/atmlerde-yeni-donem-basliyor-kartinizi-taktiginizda-bu-uyariyla-karsilasabilirsiniz-1097978645.html

ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartınızı taktığınızda bu uyarıyla karşılaşabilirsiniz

ATM'lerde yeni dönem başlıyor: Kartınızı taktığınızda bu uyarıyla karşılaşabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Artan dijital dolandırıcılık olayları sonrasında bankalar, mobil uygulamalarda zorunlu olan 6 ayda bir şifre değişikliği uygulamasını artık ATM’lere de... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T11:19+0300

2025-07-18T11:19+0300

2025-07-18T11:19+0300

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atm

banka

şifre

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Bankacılık sektöründe dijital güvenlik önlemleri genişletiliyor. Son yıllarda ciddi artış gösteren internet dolandırıcılığı vakaları nedeniyle, mobil bankacılık uygulamalarında zorunlu olan “6 ayda bir şifre değişikliği” artık ATM cihazları üzerinden yapılan kartlı işlemler için de geçerli olacak.Şifre değiştirmeyen kullanıcılar uyarılacakSözcü'nün haberine göre, yeni düzenleme kapsamında, uzun süredir kart şifresini değiştirmeyen kullanıcılar ATM üzerinden işlem yapmak istediklerinde bir uyarı ekranı ile karşılaşacak. Bu kullanıcılar, mevcut şifreleriyle giriş yaptıktan sonra yeni bir şifre belirlemek üzere yönlendirilecek.Son 3 şifre kullanılamayacakMobil uygulamalarda olduğu gibi, ATM’lerde de şifre güvenliği artırılacak. Kullanıcılar, önceki 3 şifreden herhangi birini yeni şifre olarak kullanamayacak. Böylece şifre tahmini ve tekrar eden kombinasyonların önüne geçilmesi hedefleniyor.Dolandırıcılık vakaları tetiklediKredi kartı ve banka kartı kullanım oranlarındaki artış, dolandırıcıların da dijital alana yönelmesine neden oldu. Geleneksel yöntemleri bırakan dolandırıcılar, artık çoğunlukla mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden faaliyet gösteriyor.Bu nedenle bankalar, dijital güvenliği artırmak için kullanıcıların şifrelerini düzenli olarak değiştirmelerini zorunlu hale getiriyor. Uygulama şimdiye kadar yalnızca mobil şubelerde geçerliydi, ancak bu durum artık değişiyor.81 i̇lde devreye alınacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından henüz resmi bir tebliğ yayımlanmamış olsa da, sektör kaynaklarına göre çok sayıda banka, bu uygulamayı önümüzdeki hafta itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirecek.Türkiye genelinde 81 ilde geçerli olacak uygulama, özellikle yaşlı kullanıcılar ve dijital güvenliğe dikkat etmeyen kitleler için bir önleyici tedbir olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/adalet-bakanligi-20-bin-personel-alimi-yapacak--memuru-alimi-ne-zaman-sartlar-neler-1097976535.html

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