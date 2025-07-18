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Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor, Marmara'da sıcaklık düşüyor
Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor, Marmara'da sıcaklık düşüyor
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Meteoroloji, 18 Temmuz Cuma günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Marmara’da sıcaklıklar düşerken, Güneydoğu Anadolu’da termometreler 42 dereceyi gösterecek. Güncel hava durumu detayları haberimizde.
2025-07-18T06:52+0300
2025-07-18T06:52+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Temmuz Cuma günü hava tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı Marmara'da düşüyorHava sıcaklığı Marmara'da düşerken doğu kesimlerde 2-4 derece artacak. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi gösterecek. MARMARABALIKESİR 36°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutluEDİRNE 35°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutluİSTANBUL 31°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ 33°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutluAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEAFYONKARAHİSAR 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 38°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 35°C – Az bulutlu ve açıkMUĞLA 34°C – Az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZADANA 35°C – Parçalı ve az bulutluANTALYA 31°C – Parçalı ve az bulutluHATAY 32°C – Parçalı ve az bulutluISPARTA 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUANKARA 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZBOLU 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 33°C – Parçalı ve az bulutluSİNOP 34°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 28°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 40°C – Parçalı ve az bulutluARTVİN 33°C – Parçalı ve az bulutluSAMSUN 33°C – Parçalı ve az bulutluTRABZON 28°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUERZURUM 29°C – Parçalı ve az bulutluKARS 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 38°C – Parçalı ve az bulutluVAN 29°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 42°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 39°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 39°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 40°C – Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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18 temmuz hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü hava tahmini, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, marmara’da sıcaklık düşüyor, güneydoğu anadolu 42 derece, iç kesimlerde yağmur, bölgesel hava durumu, şehir şehir sıcaklık, güncel hava durumu tahmini, sıcaklık artışı ve düşüşü
18 temmuz hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü hava tahmini, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, marmara’da sıcaklık düşüyor, güneydoğu anadolu 42 derece, iç kesimlerde yağmur, bölgesel hava durumu, şehir şehir sıcaklık, güncel hava durumu tahmini, sıcaklık artışı ve düşüşü

Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor, Marmara'da sıcaklık düşüyor

06:52 18.07.2025
© AA / Mert Alper DervışYağmur
Yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji, 18 Temmuz Cuma günü iç ve doğu kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Marmara’da sıcaklıklar düşerken, Doğu Anadolu’da 2–4 °C artacak; Güneydoğu’da termometreler 42 °C’ye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Temmuz Cuma günü hava tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara'da düşüyor

Hava sıcaklığı Marmara'da düşerken doğu kesimlerde 2-4 derece artacak. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi gösterecek.

MARMARA

BALIKESİR 36°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 35°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 31°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 33°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

AFYONKARAHİSAR 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 38°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA 34°C – Az bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

ADANA 35°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 31°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 32°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

BOLU 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 33°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 34°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 40°C – Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 38°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 42°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 39°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 39°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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