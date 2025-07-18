Meteoroloji saat verdi: 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor, Marmara'da sıcaklık düşüyor
© AA / Mert Alper DervışYağmur
© AA / Mert Alper Dervış
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Meteoroloji, 18 Temmuz Cuma günü iç ve doğu kesimlerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Marmara’da sıcaklıklar düşerken, Doğu Anadolu’da 2–4 °C artacak; Güneydoğu’da termometreler 42 °C’ye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Temmuz Cuma günü hava tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Marmara'da düşüyor
Hava sıcaklığı Marmara'da düşerken doğu kesimlerde 2-4 derece artacak. Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi gösterecek.
MARMARA
BALIKESİR 36°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 35°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 31°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 33°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE 35°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 31°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 33°C – Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
AFYONKARAHİSAR 32°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 38°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA 34°C – Az bulutlu
DENİZLİ 38°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 35°C – Az bulutlu ve açık
MUĞLA 34°C – Az bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
ADANA 35°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 31°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 32°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 31°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY 32°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
ANKARA 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 35°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 36°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
BOLU 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 33°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 34°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 28°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 33°C – Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 34°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 40°C – Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 28°C – Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 33°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 38°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 38°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 42°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 39°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 39°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 39°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 39°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C – Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.