https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/memurlara-yari-zamanli-calisma-hakki-maaslarda-kesinti-olacak-mi-1097974106.html

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı: Maaşlarda kesinti olacak mı?

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı: Maaşlarda kesinti olacak mı?

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, devlet memurlarına doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Kadın ve erkek memurlar bu haktan eşit... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T09:30+0300

2025-07-18T09:30+0300

2025-07-18T09:30+0300

türki̇ye

memur

memur zammı

memur maaşı

doğum izni

resmi gazete

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Gece saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" ile kamu çalışanlarına doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı getirildi. Düzenleme, çocuğun doğumundan ilköğretime başlayana kadar olan dönemi kapsıyor.Kadın ve erkek memurlara eşit hakYeni düzenlemeyle birlikte hem kadın hem de erkek devlet memurları, belirli şartları sağlamaları halinde bu haktan yararlanabilecek. Kadın memurlar, analık izni ve ücretsiz izin sürecinin ardından başvuru yapabilecek. Erkek memurlar ise eşlerinin doğum yapması sonrasında bu hakka başvurabilecek.Çift memurlar aynı anda yarı zamanlı çalışabilecekHer iki eşin de memur olması durumunda, iki taraf da aynı anda yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek. Bu durum, aile içi iş bölümünü kolaylaştırması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.Çalışma süresi ve maaşlar yarıya düşecekYönetmeliğe göre, yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memurlar, haftada üç günü geçmeyecek şekilde görev yapacak. Bu süreçte memurun maaşı ve diğer ödemeleri yarıya indirilecek. Ayrıca, kadın memura süt izni de bu süreçte verilmeyecek.Yeni düzenleme, tüm memurlar için geçerli değil. Şube müdürü ve üstü kadrolarda görev yapan yöneticiler ile yurtdışı teşkilatında görevli memurlar, bu haktan faydalanamayacak. Öte yandan, evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışmayı talep edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/dogum-sonrasi-yarim-zamanli-calisma-yonetmeligi-yururluge-girdi-yarim-zamanli-calisma-hangi-1097970710.html

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