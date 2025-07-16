https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/yargitay-kiracilarla-ilgili-kritik-bir-karara-imza-atti-kiracilar-dikkat-evler-tahliye-edilecek-1097917862.html
Yargıtay kiracılarla ilgili kritik bir karara imza attı: Kiracılar dikkat, evler tahliye edilecek
Yargıtay kiracılarla ilgili kritik bir karara imza attı: Kiracılar dikkat, evler tahliye edilecek
Sputnik Türkiye
Yargıtay, ilk derece mahkemelerinin verdiği yanlış kararları düzeltiyor. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki davalar da Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay ev... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T09:35+0300
2025-07-16T09:35+0300
2025-07-16T09:36+0300
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yargıtay
kiracı
ev sahibi
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Son yıllarda özellikle kiraların da hızla artmasıyla ev sahibi ve kiracılar arasındaki gerginlikler arttı, birçoğu da mahkemeye taşındı.Evden çıkmak istemeyen kiracılar 12 yıla kadar süreci uzatabilseler de ev sahipleri de konuyu dava ederek haklarını savunuyor.'Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek' iddialarıKiracıda olan konutun tahliyesi için en kolay yöntem konut ihtiyacının ortaya çıkması oluyor. "Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek" gibi iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte kiracının tahliyesi talep edilse de kiracılar bu durumu samimi bulmayıp ev sahibinin hukuki yollara başvurmasını talep edebiliyor.Yargıtay iki kararı bozduYargıtay'a kadar intikal eden iki davaya ilişkin hüküm verildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.10 yılı aşkın süredir kiracı olan ve oturduğu ev 2018 yılında satılan, satın alan kişinin oğlunun konut ihtiyacının olmasından dolayı kiracının tahliyesi talepli davada Yargıtay kararını açıkladı.İlk karar kiracıdan yanaydıDavalı kişi konut ihtiyacının samimi olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etmiş ve ilk derece mahkemesi de kiracıdan yana karar vererek davayı reddetmişti.Yargıtay ise ilk derece mahkemesinin incelemesini doğru yapmadığını ve yanlış karar verdiğini ileri sürerek davacının davasında haklı olduğunu, davanın süregelen aşamalarının doğru gerçekleştiğini öne sürerek temyiz isteminin kabulüne ve kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sayac-soken-emlakciya-ceza-yargitay-tarafindan-onandi-1097559586.html
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ev sahibi kiracı davası, kiracı tahliye kararı, konut ihtiyacı nedeniyle tahliye, oğlum almanya’dan gelecek tahliye, yargıtay kiracı kararı, kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı ev sahibi anlaşmazlığı, kiracı tahliyesi 2025, kiracı mahkeme süreci, ev sahibinin dava açma hakkı
ev sahibi kiracı davası, kiracı tahliye kararı, konut ihtiyacı nedeniyle tahliye, oğlum almanya’dan gelecek tahliye, yargıtay kiracı kararı, kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı ev sahibi anlaşmazlığı, kiracı tahliyesi 2025, kiracı mahkeme süreci, ev sahibinin dava açma hakkı
Yargıtay kiracılarla ilgili kritik bir karara imza attı: Kiracılar dikkat, evler tahliye edilecek
09:35 16.07.2025 (güncellendi: 09:36 16.07.2025)
Yargıtay, ilk derece mahkemelerinin verdiği yanlış kararları düzeltiyor. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki davalar da Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay ev sahibinin gerekçelerini haklı buldu.
Son yıllarda özellikle kiraların da hızla artmasıyla ev sahibi ve kiracılar arasındaki gerginlikler arttı, birçoğu da mahkemeye taşındı.
Evden çıkmak istemeyen kiracılar 12 yıla kadar süreci uzatabilseler de ev sahipleri de konuyu dava ederek haklarını savunuyor.
'Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek' iddiaları
Kiracıda olan konutun tahliyesi için en kolay yöntem konut ihtiyacının ortaya çıkması oluyor. "Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek" gibi iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte kiracının tahliyesi talep edilse de kiracılar bu durumu samimi bulmayıp ev sahibinin hukuki yollara başvurmasını talep edebiliyor.
Yargıtay iki kararı bozdu
Yargıtay'a kadar intikal eden iki davaya ilişkin hüküm verildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.
10 yılı aşkın süredir kiracı olan ve oturduğu ev 2018 yılında satılan, satın alan kişinin oğlunun konut ihtiyacının olmasından dolayı kiracının tahliyesi talepli davada Yargıtay kararını açıkladı.
İlk karar kiracıdan yanaydı
Davalı kişi konut ihtiyacının samimi olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etmiş ve ilk derece mahkemesi de kiracıdan yana karar vererek davayı reddetmişti.
Yargıtay ise ilk derece mahkemesinin incelemesini doğru yapmadığını ve yanlış karar verdiğini ileri sürerek davacının davasında haklı olduğunu, davanın süregelen aşamalarının doğru gerçekleştiğini öne sürerek temyiz isteminin kabulüne ve kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verdi.