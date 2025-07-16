Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/yargitay-kiracilarla-ilgili-kritik-bir-karara-imza-atti-kiracilar-dikkat-evler-tahliye-edilecek-1097917862.html
Yargıtay kiracılarla ilgili kritik bir karara imza attı: Kiracılar dikkat, evler tahliye edilecek
Yargıtay kiracılarla ilgili kritik bir karara imza attı: Kiracılar dikkat, evler tahliye edilecek
Sputnik Türkiye
Yargıtay, ilk derece mahkemelerinin verdiği yanlış kararları düzeltiyor. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki davalar da Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay ev... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T09:35+0300
2025-07-16T09:36+0300
türki̇ye
yargıtay
kiracı
ev sahibi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0b/1052622809_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2c7d0c6b77ccbc7bbbc6651db5a8e201.jpg
Son yıllarda özellikle kiraların da hızla artmasıyla ev sahibi ve kiracılar arasındaki gerginlikler arttı, birçoğu da mahkemeye taşındı.Evden çıkmak istemeyen kiracılar 12 yıla kadar süreci uzatabilseler de ev sahipleri de konuyu dava ederek haklarını savunuyor.'Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek' iddialarıKiracıda olan konutun tahliyesi için en kolay yöntem konut ihtiyacının ortaya çıkması oluyor. "Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek" gibi iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte kiracının tahliyesi talep edilse de kiracılar bu durumu samimi bulmayıp ev sahibinin hukuki yollara başvurmasını talep edebiliyor.Yargıtay iki kararı bozduYargıtay'a kadar intikal eden iki davaya ilişkin hüküm verildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.10 yılı aşkın süredir kiracı olan ve oturduğu ev 2018 yılında satılan, satın alan kişinin oğlunun konut ihtiyacının olmasından dolayı kiracının tahliyesi talepli davada Yargıtay kararını açıkladı.İlk karar kiracıdan yanaydıDavalı kişi konut ihtiyacının samimi olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etmiş ve ilk derece mahkemesi de kiracıdan yana karar vererek davayı reddetmişti.Yargıtay ise ilk derece mahkemesinin incelemesini doğru yapmadığını ve yanlış karar verdiğini ileri sürerek davacının davasında haklı olduğunu, davanın süregelen aşamalarının doğru gerçekleştiğini öne sürerek temyiz isteminin kabulüne ve kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sayac-soken-emlakciya-ceza-yargitay-tarafindan-onandi-1097559586.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/0b/1052622809_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b25169d2188b84736f0793791d4453af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ev sahibi kiracı davası, kiracı tahliye kararı, konut ihtiyacı nedeniyle tahliye, oğlum almanya’dan gelecek tahliye, yargıtay kiracı kararı, kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı ev sahibi anlaşmazlığı, kiracı tahliyesi 2025, kiracı mahkeme süreci, ev sahibinin dava açma hakkı
ev sahibi kiracı davası, kiracı tahliye kararı, konut ihtiyacı nedeniyle tahliye, oğlum almanya’dan gelecek tahliye, yargıtay kiracı kararı, kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracı ev sahibi anlaşmazlığı, kiracı tahliyesi 2025, kiracı mahkeme süreci, ev sahibinin dava açma hakkı

Yargıtay kiracılarla ilgili kritik bir karara imza attı: Kiracılar dikkat, evler tahliye edilecek

09:35 16.07.2025 (güncellendi: 09:36 16.07.2025)
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA
Abone ol
Yargıtay, ilk derece mahkemelerinin verdiği yanlış kararları düzeltiyor. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki davalar da Yargıtay'a taşındı ve Yargıtay ev sahibinin gerekçelerini haklı buldu.
Son yıllarda özellikle kiraların da hızla artmasıyla ev sahibi ve kiracılar arasındaki gerginlikler arttı, birçoğu da mahkemeye taşındı.
Evden çıkmak istemeyen kiracılar 12 yıla kadar süreci uzatabilseler de ev sahipleri de konuyu dava ederek haklarını savunuyor.

'Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek' iddiaları

Kiracıda olan konutun tahliyesi için en kolay yöntem konut ihtiyacının ortaya çıkması oluyor. "Oğlum Almanya'dan gelecek, kızım evlenecek" gibi iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte kiracının tahliyesi talep edilse de kiracılar bu durumu samimi bulmayıp ev sahibinin hukuki yollara başvurmasını talep edebiliyor.

Yargıtay iki kararı bozdu

Yargıtay'a kadar intikal eden iki davaya ilişkin hüküm verildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.
10 yılı aşkın süredir kiracı olan ve oturduğu ev 2018 yılında satılan, satın alan kişinin oğlunun konut ihtiyacının olmasından dolayı kiracının tahliyesi talepli davada Yargıtay kararını açıkladı.

İlk karar kiracıdan yanaydı

Davalı kişi konut ihtiyacının samimi olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etmiş ve ilk derece mahkemesi de kiracıdan yana karar vererek davayı reddetmişti.
Yargıtay ise ilk derece mahkemesinin incelemesini doğru yapmadığını ve yanlış karar verdiğini ileri sürerek davacının davasında haklı olduğunu, davanın süregelen aşamalarının doğru gerçekleştiğini öne sürerek temyiz isteminin kabulüne ve kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oybirliğiyle karar verdi.
elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
TÜRKİYE
Sayaç söken emlakçıya hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı
3 Temmuz, 12:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала