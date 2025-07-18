https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/istanbulda-son-65-yilin-en-kurak-haziran-ayi-yasandi-1097983312.html

İstanbul'da son 65 yılın en kurak haziran ayı yaşandı

İstanbul'da son 65 yılın en kurak haziran ayı yaşandı

Sputnik Türkiye

Yazı kurak geçiren Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul, geçen ay son 65 yılın en düşük haziran yağışını aldı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T12:40+0300

2025-07-18T12:40+0300

2025-07-18T12:40+0300

türki̇ye

hüseyin toros

marmara bölgesi

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü)

kuraklık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak gerçekleşti.Bölge, Haziran 2024'te 3,4 milimetre, geçen ay ise 2,4 milimetre yağış aldı. Böylece bu sene bölgedeki haziran yağışlarının, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 94, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 29 azaldığı belirlendi.Yağışın en fazla azaldığı ilGeçen ay 0,5 milimetre yağış alan İstanbul'da, son 65 yılın en düşük haziran yağışı kaydedildi. İstanbul, aynı zamanda yüzde 99 ile normaline göre yağışın en fazla azaldığı il oldu.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkede son 2 yıldır kurak bir dönem yaşandığını, bu haziranda da havaların sıcak ve yağışsız geçtiğini belirterek Haziran yağışlarının ülkede yüzde 63 azaldığını kaydetti.'İstanbul'da kişi başı su kullanımı 200 litrenin üzerinde'Toros, Haziran'da Marmara Bölgesi'nin yüksek basıncın etkisi altında kaldığına dikkati çekerek, "Marmara'da yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 94 azaldı. İstanbul'da ise normaline göre yağışlar yüzde 99 azaldı. Haziranda neredeyse hiç yağış almadık" dedi.Suyun hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Toros, yağışların azalmasının barajlara da yansıdığını, barajlardaki su seviyesinin hızla yüzde 60'ın altına düştüğünü ifade etti.Prof. Dr. Toros, su tasarrufunun her alanda yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/15-milyon-yil-once-olusmus-antik-buzlar-dunyanin-gizemini-cozmek-icin-eritilecek-1097976990.html

türki̇ye

marmara bölgesi

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hüseyin toros, marmara bölgesi, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul teknik üniversitesi (i̇tü), kuraklık