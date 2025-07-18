https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ingiltere-rus-petrolune-uguladigi-tavan-fiyati-476-dolara-dusurdu-1097995646.html
İngiltere Rus petrolüne uguladığı tavan fiyatı 47.6 dolara düşürdü
İngiltere Rus petrolüne uguladığı tavan fiyatı 47.6 dolara düşürdü
Sputnik Türkiye
AB'nin ardından İngiltere de Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat mekanizmasını değiştirdiğini açıkladı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T19:02+0300
2025-07-18T19:02+0300
2025-07-18T19:00+0300
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i̇ngiltere
i̇ngiltere dışişleri bakanlığı
ab
ab konseyi
rusya
rus petrolü
tavan fiyat
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB’yi takip ederek Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, “İngiltere ve AB bugün Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın düşürüldüğünü açıkladı. Bugün alınan kararla petrol tavan fiyatı varil başına 60 dolardan 47.6 dolara düşürüldü” denildi.Daha önce AB Konseyi, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların bir parçası olarak Brüksel'in Rus petrolünün tavan fiyatını değiştirmek ve varil başına maksimum fiyatı 60 dolardan 47.6 dolara düşürmek için otomatik bir mekanizma başlattığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/avrupa-abdnin-guvenlik-garantoru-olmadigi-bir-gelecege-hazirlaniyor-1097994134.html
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i̇ngiltere, i̇ngiltere dışişleri bakanlığı, ab, ab konseyi, rusya, rus petrolü, tavan fiyat
i̇ngiltere, i̇ngiltere dışişleri bakanlığı, ab, ab konseyi, rusya, rus petrolü, tavan fiyat
İngiltere Rus petrolüne uguladığı tavan fiyatı 47.6 dolara düşürdü
AB'nin ardından İngiltere de Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat mekanizmasını değiştirdiğini açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB’yi takip ederek Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “İngiltere ve AB bugün Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın düşürüldüğünü açıkladı. Bugün alınan kararla petrol tavan fiyatı varil başına 60 dolardan 47.6 dolara düşürüldü” denildi.
Daha önce AB Konseyi, Rusya'ya karşı yeni yaptırımların bir parçası olarak Brüksel'in Rus petrolünün tavan fiyatını değiştirmek ve varil başına maksimum fiyatı 60 dolardan 47.6 dolara düşürmek için otomatik bir mekanizma başlattığını açıklamıştı.