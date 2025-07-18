https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/avrupa-abdnin-guvenlik-garantoru-olmadigi-bir-gelecege-hazirlaniyor-1097994134.html

‘Avrupa, ABD'nin güvenlik garantörü olmadığı bir geleceğe hazırlanıyor’

‘Avrupa, ABD'nin güvenlik garantörü olmadığı bir geleceğe hazırlanıyor’

Sputnik Türkiye

New York Times (NYT), Washington'un Avrupa’daki müttefiklerinin aralarındaki çelişkileri bir kenara bırakarak ‘paralel diplomatik ve savunma kurumları’... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T18:16+0300

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NYT’de yer alan habere göre, Washington'un Avrupa'daki müttefikleri, ABD'nin artık ekonomik ve askeri güvenliğin ana garantörü olmayacağı gerçeğine hazırlık olarak ‘paralel diplomatik ve savunma kurumları’ oluşturuyor.ABD Başkanı Donald Trump’ın son altı ayda onlarca yıllık transatlantik ittifakını sarstığını belirten NYT'ye göre, uzun süredir müttefikleri olan ABD'ye temkinli yaklaşan İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri eski kızgınlıklarını bir kenara bırakarak yeni savunma ortaklıkları kuruyor.Mayıs ayında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kiev'i ziyaret etti. İngiltere ve Fransa 10 Temmuz'da nükleer caydırıcılık alanında işbirliğini derinleştirme konusunda anlaşarak bu alanda koordineli hareket etme kararı aldı. Londra ve Berlin 17 Temmuz'da ekonomik ve savunma işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladı. NYT’nin de vurguladığı üzere, üç ülke arasındaki işbirliği artık ‘üçgen ittifak" olarak anılıyor.NYT’ye bu konuda görüş bildiren Avrupalı yetkililere göre yeni kurumlar, NATO ve G7 gibi mevcut yapıların yerini almaktan ziyade onları tamamlamayı amaçlıyor; ancak NATO, aralarında bazı anlaşmazlıkların olduğu 32 ülkeyi kapsayan ve giderek genişleyen bir savunma bürokrasisi. Gazeteye göre Berlin, Londra ve Paris'teki yetkililer Avrupa ve ABD arasındaki ‘ilişkilerdeki değişime’ yanıt verebilecekleri daha küçük ve daha esnek bir grup oluşturmak istiyor. Gazete ayrıca, görüştüğü Alman yetkililerin "şu anda en doğru stratejinin askeri harcamaları arttırmak ve Avrupa'daki ortaklarla daha yakın çalışmak olacağı" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/macron-avrupa-abd-vergilerine-misilleme-onlemlerinin-hazirlanmasini-hizlandiracak-1097846869.html

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