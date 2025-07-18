https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ingiliz-medyasi-rusya-enflasyonu-yeniyor-1097978156.html

İngiliz medyası: Rusya enflasyonu yeniyor

İngiliz medyası: Rusya enflasyonu yeniyor

Sputnik Türkiye

Batı'nın ardı arkası kesilmeyen sayısız yaptırımına rağmen ekonomiyi ayakta tutmayı başaran Rusya yönetiminin enflasyon konusundaki olumlu performansı İngiliz... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T11:02+0300

2025-07-18T11:02+0300

2025-07-18T11:02+0300

ekonomi̇

rusya

batı

rusya merkez bankası

bloomberg

enflasyon

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Rusya Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele yöntemlerinin etkinliğinin kanıtlandığını yazan Bloomberg, Rusya'da fiyat artış hızının Haziran ayında belirgin şekilde yavaşladığını vurguladı.Rus ekonomisindeki başarılardan bahsedilen bir haber yayınlayan Bloomberg, "Yıllık enflasyon oranı yüzde 4'lük hedefin önemli ölçüde üzerinde kalarak yüzde 9 olmasına rağmen, şu anki fiyat artışı hedeflenen göstergeyle örtüşüyor" ifadelerine yer verdi.Bloomberg, bu bağlamda Rusya Merkez Bankası'nın faiz oranında daha fazla indirim yapmasının beklendiğini, bunun daha önce tahmin edilenden daha erken ve daha kayda değer olacağının tahmin edildiğini belirtti.Rusya Merkez Bankası, uzun bir süre yıllık yüzde 21 seviyesinde tuttuğu politika faizini 6 Haziran'da 100 baz puan düşürerek yüzde 20'ye indirmişti.Merkez Bankası yönetim kurulunun, politika faizini ele alacağı bir sonraki toplantının 25 Temmuz'da yapılması planlanıyor.Merkez Bankası'nın baz tahmini, 2026 yılında faiz oranının ortalama yıllık yüzde 13-14, 2027 yılında ise yüzde 7.5-8.5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/schengende-yeni-donem-turk-vatandaslarina-vize-kolayligi-basliyor-1097974239.html

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