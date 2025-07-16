https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/falaaddin-ve-binnaz-fal-uygulamalarinin-sahibi-icin-gozalti-karari-1097921121.html

'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi için gözaltı kararı

'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Faladdin ve Binnaz isimli fal bakma uygulamaları ile ilgili soruşturma başlattı. MASAK raporlarına göre, ücretli fal ve... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T11:13+0300

2025-07-16T11:13+0300

2025-07-16T11:13+0300

türki̇ye

fal

falaaddin

uygulama

masak

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mobil dünyada geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Faladdin ve Binnaz isimli fal bakma uygulamaları hakkında soruşturma başlattı. Gerekçe: Yasa dışı kazanç elde edilmesi ve yurt dışına para transferi.MASAK ve bakanlık raporları soruşturmanın temeli olduSoruşturmanın temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve uzman bilirkişi raporları oluşturdu. Yapılan incelemelere göre, söz konusu uygulamalar üzerinden ücret karşılığı fal, medyumluk, spiritüalizm ve yıldız haritası yorumları yapıldığı ve bu faaliyetlerle suç geliri elde edildiği ortaya kondu.Gelirler yurt dışına aktarıldıYapılan analizlerde, elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da tespit edildi. Özellikle elektronik para platformları ve banka hesapları üzerinden yapılan transferler mercek altına alındı. Bu durum, kara para aklama şüphesini gündeme getirdi.Şirket yetkilisine gözaltı kararı verildiSoruşturmayı derinleştiren savcılık, şirket yetkilisi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, şüphelinin banka hesapları, e-para varlıkları, kara taşıtları, deniz taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık hisselerine el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-sile-belediye-baskani-ozgur-kabadayi-gorevden-uzaklastirildi-1097920971.html

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fal, falaaddin, uygulama, masak, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı