https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/falaaddin-ve-binnaz-fal-uygulamalarinin-sahibi-icin-gozalti-karari-1097921121.html
'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi için gözaltı kararı
'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi için gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Faladdin ve Binnaz isimli fal bakma uygulamaları ile ilgili soruşturma başlattı. MASAK raporlarına göre, ücretli fal ve... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T11:13+0300
2025-07-16T11:13+0300
2025-07-16T11:13+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mobil dünyada geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Faladdin ve Binnaz isimli fal bakma uygulamaları hakkında soruşturma başlattı. Gerekçe: Yasa dışı kazanç elde edilmesi ve yurt dışına para transferi.MASAK ve bakanlık raporları soruşturmanın temeli olduSoruşturmanın temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve uzman bilirkişi raporları oluşturdu. Yapılan incelemelere göre, söz konusu uygulamalar üzerinden ücret karşılığı fal, medyumluk, spiritüalizm ve yıldız haritası yorumları yapıldığı ve bu faaliyetlerle suç geliri elde edildiği ortaya kondu.Gelirler yurt dışına aktarıldıYapılan analizlerde, elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da tespit edildi. Özellikle elektronik para platformları ve banka hesapları üzerinden yapılan transferler mercek altına alındı. Bu durum, kara para aklama şüphesini gündeme getirdi.Şirket yetkilisine gözaltı kararı verildiSoruşturmayı derinleştiren savcılık, şirket yetkilisi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, şüphelinin banka hesapları, e-para varlıkları, kara taşıtları, deniz taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık hisselerine el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-sile-belediye-baskani-ozgur-kabadayi-gorevden-uzaklastirildi-1097920971.html
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fal, falaaddin, uygulama, masak, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı
fal, falaaddin, uygulama, masak, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı
'Falaaddin' ve 'Binnaz' fal uygulamalarının sahibi için gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Faladdin ve Binnaz isimli fal bakma uygulamaları ile ilgili soruşturma başlattı. MASAK raporlarına göre, ücretli fal ve astroloji hizmetlerinden yasa dışı gelir elde edildiği, bu gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Şirket yetkilisine gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mobil dünyada geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Faladdin ve Binnaz isimli fal bakma uygulamaları hakkında soruşturma başlattı. Gerekçe: Yasa dışı kazanç elde edilmesi ve yurt dışına para transferi.
MASAK ve bakanlık raporları soruşturmanın temeli oldu
Soruşturmanın temelini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve uzman bilirkişi raporları oluşturdu. Yapılan incelemelere göre, söz konusu uygulamalar üzerinden ücret karşılığı fal, medyumluk, spiritüalizm ve yıldız haritası yorumları yapıldığı ve bu faaliyetlerle suç geliri elde edildiği ortaya kondu.
Gelirler yurt dışına aktarıldı
Yapılan analizlerde, elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da tespit edildi. Özellikle elektronik para platformları ve banka hesapları üzerinden yapılan transferler mercek altına alındı. Bu durum, kara para aklama şüphesini gündeme getirdi.
Şirket yetkilisine gözaltı kararı verildi
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, şirket yetkilisi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, şüphelinin banka hesapları, e-para varlıkları, kara taşıtları, deniz taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık hisselerine el konuldu.