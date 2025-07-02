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Engin Polat, 'kayyum'ların şirketini zarara uğrattığı iddiasıyla dava açtı: '101 milyon lira 50 milyon liraya düştü'
Engin Polat, 'kayyum'ların şirketini zarara uğrattığı iddiasıyla dava açtı: '101 milyon lira 50 milyon liraya düştü'
Sputnik Türkiye
Kara para aklama iddiasıyla yargılamalarına devam eden Engin Polat, şirketlerine yasaya aykırı şekilde kayyum atandığını ve banka hesaplarındaki paranın yarı... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T11:24+0300
2025-07-02T11:24+0300
yaşam
engin polat
dilan polat
tmsf
idare mahkemesi
kayyum
kara para aklama
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Kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma ve açılan dava kapsamında şirketine kayyum atanan Engin Polat, şirketlerine yasa dışı kayyum atandığı ve kayyum atandıktan sonra banka hesaplarındaki paranın yarı oranında eritildiğini iddia ederek dava açtı. Polat, dilekçesinde, kendilerine ait 8 aracın hiçbir neden yokken satışa çıkarıldığını iddia ederken, "Bu durum, TMSF ve atadığı kayyumların görevini layıkıyla yerine getirmediklerini, şirket varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardır" ifadelerini kullandı. Hürriyet'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama suçundan dava açılmıştı. Davalar kapsamında da şirketlerine kayyum atanan Engin Polat, pay sahibi ve kanuni temsilcisi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’nin yönetimi de İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği’nin 6 Kasım 2023 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’nın (TMSF) atadığı kayyuma devredilmişti.101 milyon lira 50 milyon liraya düştü iddiasıŞirketine yasaya aykırı şekilde kayyum atandığını ve kayyum atandıktan sonra banka hesaplarındaki paranın yarı oranında eritildiğini iddia eden Engin Polat, avukatı Yakup Yaşar aracılığıyla İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı.Engin Polat’ın avukatı Yakup Yaşar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şöyle denildi: “Gereğinden fazla kayyum atanması sebebiyle, kayyumlara ödenen ücretler şirketin olağan gelirine uymayan haksız ödemelere muhatap kılınmaktadır. Örneğin 6 Kasım 2023’te şirketin aktifinde kayıtlı hazır varlıklarından olan banka hesaplarında yaklaşık 101 milyon lira mevcut iken, bu dava tarihi itibarıyla bu hazır varlıklar yarı oranında eritilerek 50 milyon liraya düşürülmüştür. Şirketlerin varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardırTMSF'nin internet sitesinde yayınlanan ihale ilanından da görüleceği üzere 8 aracın hiçbir neden yokken satışa çıkarıldığı görülmektedir. Bu durum, TMSF ve atadığı kayyumların görevini layıkıyla yerine getirmediklerini, şirket varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardır. Araçların satışına ilişkin TMSF’nin 12 Mart 2025 tarihli kararı hakkında İstanbul 6. İdare Mahkemesi, yürütülmesinin durdurulması kararı vermiştir. Müvekkilin pay sahibi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’ye kayyum atama tarihi olan 6 Kasım 2023’teki varlıkları ile günümüzdeki varlıklarının bilirkişi aracılığıyla değerlendirilerek oluşan eksilmenin ve 4 kayyuma maaş ödemesinin şirkette yarattığı ekonomik zararın tespitini talep ediyoruz. Şirketin kayyumlar tarafından zarara uğramasının tespit edilmesinin ardından müvekkile özel hukuk tazminatı ödenmesini istiyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/vergi-sucu-davasinda-karar-cikti-engin-polat-ve-babasina-sahte-faturadan-5-yil-2-ay-hapis-cezasi--1095819216.html
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engin polat, dilan polat, tmsf, idare mahkemesi, kayyum, kara para aklama
engin polat, dilan polat, tmsf, idare mahkemesi, kayyum, kara para aklama

Engin Polat, 'kayyum'ların şirketini zarara uğrattığı iddiasıyla dava açtı: '101 milyon lira 50 milyon liraya düştü'

11:24 02.07.2025
© İHADilan ve Engin Polat
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2025
© İHA
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Kara para aklama iddiasıyla yargılamalarına devam eden Engin Polat, şirketlerine yasaya aykırı şekilde kayyum atandığını ve banka hesaplarındaki paranın yarı oranında eritildiğini iddia ederek dava açtı.
Kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma ve açılan dava kapsamında şirketine kayyum atanan Engin Polat, şirketlerine yasa dışı kayyum atandığı ve kayyum atandıktan sonra banka hesaplarındaki paranın yarı oranında eritildiğini iddia ederek dava açtı. Polat, dilekçesinde, kendilerine ait 8 aracın hiçbir neden yokken satışa çıkarıldığını iddia ederken, "Bu durum, TMSF ve atadığı kayyumların görevini layıkıyla yerine getirmediklerini, şirket varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardır" ifadelerini kullandı.
Hürriyet'in haberine göre, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama suçundan dava açılmıştı. Davalar kapsamında da şirketlerine kayyum atanan Engin Polat, pay sahibi ve kanuni temsilcisi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’nin yönetimi de İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği’nin 6 Kasım 2023 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’nın (TMSF) atadığı kayyuma devredilmişti.

101 milyon lira 50 milyon liraya düştü iddiası

Şirketine yasaya aykırı şekilde kayyum atandığını ve kayyum atandıktan sonra banka hesaplarındaki paranın yarı oranında eritildiğini iddia eden Engin Polat, avukatı Yakup Yaşar aracılığıyla İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı.
Engin Polat’ın avukatı Yakup Yaşar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şöyle denildi:
“Gereğinden fazla kayyum atanması sebebiyle, kayyumlara ödenen ücretler şirketin olağan gelirine uymayan haksız ödemelere muhatap kılınmaktadır. Örneğin 6 Kasım 2023’te şirketin aktifinde kayıtlı hazır varlıklarından olan banka hesaplarında yaklaşık 101 milyon lira mevcut iken, bu dava tarihi itibarıyla bu hazır varlıklar yarı oranında eritilerek 50 milyon liraya düşürülmüştür.

Şirketlerin varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardır

TMSF'nin internet sitesinde yayınlanan ihale ilanından da görüleceği üzere 8 aracın hiçbir neden yokken satışa çıkarıldığı görülmektedir. Bu durum, TMSF ve atadığı kayyumların görevini layıkıyla yerine getirmediklerini, şirket varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardır. Araçların satışına ilişkin TMSF’nin 12 Mart 2025 tarihli kararı hakkında İstanbul 6. İdare Mahkemesi, yürütülmesinin durdurulması kararı vermiştir. Müvekkilin pay sahibi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’ye kayyum atama tarihi olan 6 Kasım 2023’teki varlıkları ile günümüzdeki varlıklarının bilirkişi aracılığıyla değerlendirilerek oluşan eksilmenin ve 4 kayyuma maaş ödemesinin şirkette yarattığı ekonomik zararın tespitini talep ediyoruz. Şirketin kayyumlar tarafından zarara uğramasının tespit edilmesinin ardından müvekkile özel hukuk tazminatı ödenmesini istiyoruz.”
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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