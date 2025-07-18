https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/genel-mudurlukte-ic-ice-gecmis-cok-sayida-sifreli-kapi-bulundu-hakmar-operasyonuna-dair-mit-raporu-1097988495.html

Genel müdürlükte iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulundu: Hakmar operasyonuna dair MİT raporu ortaya çıktı

Genel müdürlükte iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulundu: Hakmar operasyonuna dair MİT raporu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

HAKMAR'ın sahibinin yakalandığı FETÖ soruşturmasında 22 şüpheliye tutuklama talep edildi. HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T15:02+0300

2025-07-18T15:02+0300

2025-07-18T15:02+0300

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Hakmar'a ilişkin operasyonlarda İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı ortaya çıktı.Hakmar'a operasyon: 22 tutuklama talebiFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 zanlı tutuklama, 1 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Genel müdürlükte şifreli kapılarİstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlenmişti.HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı anlaşılmıştı.Şüpheli Cengiz Güneş'in ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği belirlenmişti.Soruşturma kapsamında HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hakmar-ve-tatbaka-operasyon-duzenlenmisti-sirket-sahibi-zeki-dorukun-kasasindan-cikanlar-sasirtti-1097965284.html

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