https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hakmar-ve-tatbaka-operasyon-duzenlenmisti-sirket-sahibi-zeki-dorukun-kasasindan-cikanlar-sasirtti-1097965284.html

Hakmar ve Tatbak'a operasyon düzenlenmişti: Şirket sahibi Zeki Doruk'un kasasından çıkanlar şaşırttı

Hakmar ve Tatbak'a operasyon düzenlenmişti: Şirket sahibi Zeki Doruk'un kasasından çıkanlar şaşırttı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz sabahı FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T17:18+0300

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FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un kasası açıldı.15 Temmuz sabahı FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasasından dikkat çeken belgeler çıktı. Kasada, Doruk’un tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını belirttiği el yazısıyla yazılmış vasiyetname ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait 'tılsım duası' bulundu. Güvenlik kaynaklarına göre, Doruk’un Türkiye’deki FETÖ mensuplarına yurt dışından para aktardığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Doruk’un 22 şirketine kayyum atandı. Bu şirketler arasında Türkiye'de faaliyet gösteren gıda, tarım, inşaat ve eğitim alanındaki çok sayıda firmanın yer aldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/mitten-9-ilde-es-zamanli-feto-operasyonu-market-zinciri-ve-tatliciya-kayyum-atandi-1097888326.html

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