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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/hakmar-ve-tatbaka-operasyon-duzenlenmisti-sirket-sahibi-zeki-dorukun-kasasindan-cikanlar-sasirtti-1097965284.html
Hakmar ve Tatbak'a operasyon düzenlenmişti: Şirket sahibi Zeki Doruk'un kasasından çıkanlar şaşırttı
Hakmar ve Tatbak'a operasyon düzenlenmişti: Şirket sahibi Zeki Doruk'un kasasından çıkanlar şaşırttı
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15 Temmuz sabahı FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un kasası açıldı.15 Temmuz sabahı FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasasından dikkat çeken belgeler çıktı. Kasada, Doruk’un tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını belirttiği el yazısıyla yazılmış vasiyetname ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait 'tılsım duası' bulundu. Güvenlik kaynaklarına göre, Doruk’un Türkiye’deki FETÖ mensuplarına yurt dışından para aktardığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Doruk’un 22 şirketine kayyum atandı. Bu şirketler arasında Türkiye'de faaliyet gösteren gıda, tarım, inşaat ve eğitim alanındaki çok sayıda firmanın yer aldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/mitten-9-ilde-es-zamanli-feto-operasyonu-market-zinciri-ve-tatliciya-kayyum-atandi-1097888326.html
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hakmar, türkiye, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö okulu, fetö borsası, fetö medya yapılanması, fetö ablaları, fetö abileri, fetö okulları
hakmar, türkiye, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması, fetö okulu, fetö borsası, fetö medya yapılanması, fetö ablaları, fetö abileri, fetö okulları

Hakmar ve Tatbak'a operasyon düzenlenmişti: Şirket sahibi Zeki Doruk'un kasasından çıkanlar şaşırttı

17:18 17.07.2025
© AAMİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA
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15 Temmuz sabahı FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını belirten vasiyetname ve Fetullah Gülen’e ait 'tılsım duası' çıktı. HAKMAR ve TATBAK’ın sahibi Doruk’un 22 şirketine ise kayyum atandı.
FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un kasası açıldı.
15 Temmuz sabahı FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasasından dikkat çeken belgeler çıktı.
Kasada, Doruk’un tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını belirttiği el yazısıyla yazılmış vasiyetname ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait 'tılsım duası' bulundu. Güvenlik kaynaklarına göre, Doruk’un Türkiye’deki FETÖ mensuplarına yurt dışından para aktardığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Doruk’un 22 şirketine kayyum atandı. Bu şirketler arasında Türkiye'de faaliyet gösteren gıda, tarım, inşaat ve eğitim alanındaki çok sayıda firmanın yer aldığı ifade edildi.
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
TÜRKİYE
MİT'ten 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Market zinciri ve tatlıcıya kayyum atandı
15 Temmuz, 08:19
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