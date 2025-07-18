https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/eski-cumhurbaskani-abdullah-gul-kral-charlesla-bir-araya-geldi-1097997865.html
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles'la bir araya geldi
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarına katıldı. Gül, İngiltere Kralı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T23:03+0300
2025-07-18T23:03+0300
2025-07-18T23:04+0300
türki̇ye
hayrünnisa gül
oxford
abdullah gül
ak parti
i̇ngiltere
i̇slam
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (i̇si̇pab)
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097997693_0:226:900:732_1920x0_80_0_0_99483226a81a124ef75d7af19056171f.jpg
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. yıl etkinliğinde Kral Charles'la bir araya geldi.Eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte kutlamalara katılan Gül, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Gül, ''Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ingiltere-krali-charles-arapca-konustu-esselamu-aleykum-1091215189.html
türki̇ye
oxford
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097997693_0:37:900:712_1920x0_80_0_0_b1c51f65ccbf874a282194f6f1ee7159.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hayrünnisa gül, oxford, abdullah gül, ak parti, i̇ngiltere, i̇slam, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (i̇si̇pab), i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
hayrünnisa gül, oxford, abdullah gül, ak parti, i̇ngiltere, i̇slam, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (i̇si̇pab), i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles'la bir araya geldi
23:03 18.07.2025 (güncellendi: 23:04 18.07.2025)
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarına katıldı. Gül, İngiltere Kralı Charles'ın da yer aldığı Mütevelli Heyeti toplantılarında bulundu.
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. yıl etkinliğinde Kral Charles'la bir araya geldi.
Eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte kutlamalara katılan Gül, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Gül, ''Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır'' dedi.