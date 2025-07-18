https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/eski-cumhurbaskani-abdullah-gul-kral-charlesla-bir-araya-geldi-1097997865.html

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles'la bir araya geldi

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral Charles'la bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl kutlamalarına katıldı. Gül, İngiltere Kralı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T23:03+0300

2025-07-18T23:03+0300

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türki̇ye

hayrünnisa gül

oxford

abdullah gül

ak parti

i̇ngiltere

i̇slam

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (i̇si̇pab)

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi’nin 40. yıl etkinliğinde Kral Charles'la bir araya geldi.Eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte kutlamalara katılan Gül, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Gül, ''Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ingiltere-krali-charles-arapca-konustu-esselamu-aleykum-1091215189.html

türki̇ye

oxford

i̇ngiltere

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Sputnik Türkiye

hayrünnisa gül, oxford, abdullah gül, ak parti, i̇ngiltere, i̇slam, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı üyesi ülkeleri parlamento birliği (i̇si̇pab), i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)