https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ingiltere-krali-charles-arapca-konustu-esselamu-aleykum-1091215189.html

İngiltere Kralı Charles Arapça konuştu: 'Esselamu Aleykum'

İngiltere Kralı Charles Arapça konuştu: 'Esselamu Aleykum'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için Kral Charles'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Katar Emiri... 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T18:11+0300

2024-12-05T18:11+0300

2024-12-05T18:18+0300

dünya

ingiltere

kral

kral charles

katar

katar finans merkezi

katar emiri şeyh temim

dolar

dolar/tl

dolar milyarderi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0a/1061044927_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12053389f12698cac8ea3da8ca1b905f.jpg

Kral III. Charles, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle Arapça konuşunca gündem oldu.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için İngiltere'ye yurt dışı gezisinde bulundu. İlk ziyaretini başkent Londra'da bulunan Whitehall'da Kral III. Charles'a yapan Katar Emiri Şeyh Temim ilgiyle karşılandı. Kral III. Charles karşılama sırasındaki konuşmasında ''Esselamu Aleykum'' diyerek Katar Emiri Şeyh Temim'e selam verdi. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen Katar Emiri Şeyh Temim gülümsedi. Ziyaret sırasında David Beckham ve bir çok yıldız isimde törende bulunurken iki ülkenin 2 milyar dolarlık anlaşmaya yapacağı öğrenildi. Olay sonrası İngiliz sosyal medya kullanıcıları Birleşik Krallığın iki yüzlü politikasını eleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ingiltere-krali-charles-askeri-gorevini-oglu-williama-devretti-1083765894.html

ingiltere

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ingiltere, kral, kral charles, katar, katar finans merkezi, katar emiri şeyh temim, dolar, dolar/tl, dolar milyarderi, dolar rezervi, petro-dolar