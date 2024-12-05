https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/ingiltere-krali-charles-arapca-konustu-esselamu-aleykum-1091215189.html
İngiltere Kralı Charles Arapça konuştu: 'Esselamu Aleykum'
İngiltere Kralı Charles Arapça konuştu: 'Esselamu Aleykum'
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için Kral Charles'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Katar Emiri... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T18:11+0300
2024-12-05T18:11+0300
2024-12-05T18:18+0300
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Kral III. Charles, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle Arapça konuşunca gündem oldu.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için İngiltere'ye yurt dışı gezisinde bulundu. İlk ziyaretini başkent Londra'da bulunan Whitehall'da Kral III. Charles'a yapan Katar Emiri Şeyh Temim ilgiyle karşılandı. Kral III. Charles karşılama sırasındaki konuşmasında ''Esselamu Aleykum'' diyerek Katar Emiri Şeyh Temim'e selam verdi. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen Katar Emiri Şeyh Temim gülümsedi. Ziyaret sırasında David Beckham ve bir çok yıldız isimde törende bulunurken iki ülkenin 2 milyar dolarlık anlaşmaya yapacağı öğrenildi. Olay sonrası İngiliz sosyal medya kullanıcıları Birleşik Krallığın iki yüzlü politikasını eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ingiltere-krali-charles-askeri-gorevini-oglu-williama-devretti-1083765894.html
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ingiltere, kral, kral charles, katar, katar finans merkezi, katar emiri şeyh temim, dolar, dolar/tl, dolar milyarderi, dolar rezervi, petro-dolar
İngiltere Kralı Charles Arapça konuştu: 'Esselamu Aleykum'
18:11 05.12.2024 (güncellendi: 18:18 05.12.2024)
İngiltere'de bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için Kral Charles'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Katar Emiri başkent Londra'da bulunan Whitehall'da Kral III. Charles tarafından karşılandı. Kral III. Charles, Katar Emiri Temim'le Arapça konuşunca Katar Emiri şaşkınlığını gizleyemedi.
Kral III. Charles, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle Arapça konuşunca gündem oldu.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yeni yatırımlar ve anlaşmalar için İngiltere'ye yurt dışı gezisinde bulundu. İlk ziyaretini başkent Londra'da bulunan Whitehall'da Kral III. Charles'a yapan Katar Emiri Şeyh Temim ilgiyle karşılandı. Kral III. Charles karşılama sırasındaki konuşmasında ''Esselamu Aleykum'' diyerek Katar Emiri Şeyh Temim'e selam verdi. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen Katar Emiri Şeyh Temim gülümsedi.
Ziyaret sırasında David Beckham ve bir çok yıldız isimde törende bulunurken iki ülkenin 2 milyar dolarlık anlaşmaya yapacağı öğrenildi. Olay sonrası İngiliz sosyal medya kullanıcıları Birleşik Krallığın iki yüzlü politikasını eleştirdi.