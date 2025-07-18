Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/doviz-ve-altin-kredilerinde-yeni-kesinti-orani-yururluge-girdi-1097973780.html
Döviz ve altın kredilerinde yeni kesinti oranı yürürlüğe girdi
Döviz ve altın kredilerinde yeni kesinti oranı yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karara göre, bankalar ve finansman şirketlerince... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T08:49+0300
2025-07-18T08:49+0300
ekonomi̇
kkdf kesintisi
döviz kredisi
altın kredisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086060349_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1c68861df1e91e6fb5c176fed988e06.jpg
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KKDF kesintisi hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.Kararla ayrıca, faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde KKDF kesintisi oranı da yüzde 0 olarak tespit edildi.Uygulama 18 Temmuz itibariyle başlamış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kredi-karti-borcu-yapilandirmasinda-son-durum-ne-zaman-baslayacak--1097971885.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086060349_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8af571a47e87dee97cc69ba265583e94.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kkdf kesintisi, döviz kredisi, altın kredisi
kkdf kesintisi, döviz kredisi, altın kredisi

Döviz ve altın kredilerinde yeni kesinti oranı yürürlüğe girdi

08:49 18.07.2025
© AADöviz
Döviz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© AA
Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karara göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan döviz ve altın kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KKDF kesintisi hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.
Kararla ayrıca, faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde KKDF kesintisi oranı da yüzde 0 olarak tespit edildi.
Uygulama 18 Temmuz itibariyle başlamış olacak.
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
EKONOMİ
Kredi kartı borcu yapılandırmasında son durum: Ne zaman başlayacak?
07:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала