https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/doviz-ve-altin-kredilerinde-yeni-kesinti-orani-yururluge-girdi-1097973780.html

Döviz ve altın kredilerinde yeni kesinti oranı yürürlüğe girdi

Döviz ve altın kredilerinde yeni kesinti oranı yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karara göre, bankalar ve finansman şirketlerince... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T08:49+0300

2025-07-18T08:49+0300

2025-07-18T08:49+0300

ekonomi̇

kkdf kesintisi

döviz kredisi

altın kredisi

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KKDF kesintisi hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre, bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan diğer kredilerde KKDF kesintisi oranı döviz ve altın kredilerinde yüzde 1, diğerlerinde yüzde 0 olarak belirlendi.Kararla ayrıca, faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerine yurt içinden kullandırılan döviz kredilerinde KKDF kesintisi oranı da yüzde 0 olarak tespit edildi.Uygulama 18 Temmuz itibariyle başlamış olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kredi-karti-borcu-yapilandirmasinda-son-durum-ne-zaman-baslayacak--1097971885.html

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Sputnik Türkiye

kkdf kesintisi, döviz kredisi, altın kredisi