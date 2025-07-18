https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/disisleri-bakanligindan-schengen-vizesi-aciklamasi-ab-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1097988055.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Schengen vizesi açıklaması: AB kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Schengen vizesi açıklaması: AB kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

AB Komisyonu, Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvuru sürecinde kolaylık sağlayacak yeni bir karar aldı. Peki Schengen vizesi almak artık daha mı kolay? İşte başvuru sürecine dair merak edilenler ve son gelişmeler.

2025-07-18T14:21+0300

2025-07-18T14:21+0300

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ab

dışişleri bakanlığı

avrupa birliği

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vize

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vize muafiyeti

ab ile türkiye arasında vize serbestesi

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'na ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, “İlgili kurumlarımız ve AB Komisyonu’yla beraber, vatandaşlarımızın Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.AB Komisyonu’nun aldığı kararın ardından, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik vize başvurularında daha hızlı ve kolay bir süreçten geçmesi hedefleniyor. Son yıllarda yoğun başvuru ve bürokratik gecikmeler nedeniyle artan şikayetler, her iki tarafın da gündeminde yer alıyordu.Diplomatik kaynaklar, bu kararın uygulamaya geçmesiyle birlikte vize randevusu alma, evrak süreci ve sonuçlandırma gibi aşamalarda önemli kolaylıklar sağlanmasının beklendiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/bakan-bolattan-vize-kolayligi-duyurusu-ilk-vize-sonrasi-6-ay-1-2-3-ve-5-yila-kadar-cok-girisli-vize-1097982535.html

türki̇ye

vize

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