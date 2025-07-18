https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/disisleri-bakanligindan-schengen-vizesi-aciklamasi-ab-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1097988055.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Schengen vizesi açıklaması: AB kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Schengen vizesi açıklaması: AB kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
AB Komisyonu, Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvuru sürecinde kolaylık sağlayacak yeni bir karar aldı. Peki Schengen vizesi almak artık daha mı kolay? İşte başvuru sürecine dair merak edilenler ve son gelişmeler.
2025-07-18T14:21+0300
2025-07-18T14:21+0300
2025-07-18T14:23+0300
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ab ile türkiye arasında vize serbestesi
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'na ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, “İlgili kurumlarımız ve AB Komisyonu’yla beraber, vatandaşlarımızın Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.AB Komisyonu’nun aldığı kararın ardından, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik vize başvurularında daha hızlı ve kolay bir süreçten geçmesi hedefleniyor. Son yıllarda yoğun başvuru ve bürokratik gecikmeler nedeniyle artan şikayetler, her iki tarafın da gündeminde yer alıyordu.Diplomatik kaynaklar, bu kararın uygulamaya geçmesiyle birlikte vize randevusu alma, evrak süreci ve sonuçlandırma gibi aşamalarda önemli kolaylıklar sağlanmasının beklendiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/bakan-bolattan-vize-kolayligi-duyurusu-ilk-vize-sonrasi-6-ay-1-2-3-ve-5-yila-kadar-cok-girisli-vize-1097982535.html
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Schengen vizesi açıklaması: AB kararını memnuniyetle karşılıyoruz
14:21 18.07.2025 (güncellendi: 14:23 18.07.2025)
Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirme içeren kararını olumlu karşıladıklarını bildirdi. Bakanlık, vize başvuru süreçlerinin daha da kolaylaştırılması için AB ile çalışmaların süreceğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'na ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, “İlgili kurumlarımız ve AB Komisyonu’yla beraber, vatandaşlarımızın Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.
AB Komisyonu’nun aldığı kararın ardından, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik vize başvurularında daha hızlı ve kolay bir süreçten geçmesi hedefleniyor. Son yıllarda yoğun başvuru ve bürokratik gecikmeler nedeniyle artan şikayetler, her iki tarafın da gündeminde yer alıyordu.
Diplomatik kaynaklar, bu kararın uygulamaya geçmesiyle birlikte vize randevusu alma, evrak süreci ve sonuçlandırma gibi aşamalarda önemli kolaylıklar sağlanmasının beklendiğini belirtiyor.