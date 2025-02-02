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Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı
Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan Kocaeli Gebze'deki olayda ailesinden şiddet gören engelli genç için devreye girdi... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T12:12+0300
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türkiye
çocuğa şiddet
şiddet
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
devlet korumasına alındı
engelli
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında “Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı” başlığıyla yayımlanan görüntüler için devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:Görüntülerde ailesi olduğu açıklanan kişilerin engelli gence merdivenlerde tekme tokat şiddet uyguladığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/down-sendromlu-gence-siddet-uygulayan-ve-serbest-kalan-komsu-icin-aile-bakanligi-devreye-girdi-1093008615.html
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çocuğa şiddet, şiddet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, devlet korumasına alındı, engelli
çocuğa şiddet, şiddet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, devlet korumasına alındı, engelli

Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı

12:12 02.02.2025
© Fotoğraf : sosyal medya güvenlik kamerası görüntüleriBakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı
Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
© Fotoğraf : sosyal medya güvenlik kamerası görüntüleri
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan Kocaeli Gebze'deki olayda ailesinden şiddet gören engelli genç için devreye girdi. Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç devlet korumasına alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında “Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı” başlığıyla yayımlanan görüntüler için devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"30.01.2025 tarihinde engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."
Görüntülerde ailesi olduğu açıklanan kişilerin engelli gence merdivenlerde tekme tokat şiddet uyguladığı görülüyor.
Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi
24 Ocak, 11:28
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