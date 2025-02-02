https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bakanlik-mudahale-etti-ailesinin-tekme-tokat-dovdugu-engelli-genc-koruma-altina-alindi-1093277481.html

Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı

Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan Kocaeli Gebze'deki olayda ailesinden şiddet gören engelli genç için devreye girdi... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T12:12+0300

2025-02-02T12:12+0300

2025-02-02T12:12+0300

türkiye

çocuğa şiddet

şiddet

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

devlet korumasına alındı

engelli

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında “Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı” başlığıyla yayımlanan görüntüler için devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:Görüntülerde ailesi olduğu açıklanan kişilerin engelli gence merdivenlerde tekme tokat şiddet uyguladığı görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/down-sendromlu-gence-siddet-uygulayan-ve-serbest-kalan-komsu-icin-aile-bakanligi-devreye-girdi-1093008615.html

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çocuğa şiddet, şiddet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, devlet korumasına alındı, engelli