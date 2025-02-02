https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/bakanlik-mudahale-etti-ailesinin-tekme-tokat-dovdugu-engelli-genc-koruma-altina-alindi-1093277481.html
Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı
Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan Kocaeli Gebze'deki olayda ailesinden şiddet gören engelli genç için devreye girdi... 02.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-02T12:12+0300
2025-02-02T12:12+0300
2025-02-02T12:12+0300
türkiye
çocuğa şiddet
şiddet
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
devlet korumasına alındı
engelli
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında “Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı” başlığıyla yayımlanan görüntüler için devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:Görüntülerde ailesi olduğu açıklanan kişilerin engelli gence merdivenlerde tekme tokat şiddet uyguladığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/down-sendromlu-gence-siddet-uygulayan-ve-serbest-kalan-komsu-icin-aile-bakanligi-devreye-girdi-1093008615.html
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çocuğa şiddet, şiddet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, devlet korumasına alındı, engelli
çocuğa şiddet, şiddet, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, devlet korumasına alındı, engelli
Bakanlık müdahale etti: Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç koruma altına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyaya görüntüleri yansıyan Kocaeli Gebze'deki olayda ailesinden şiddet gören engelli genç için devreye girdi. Ailesinin tekme tokat dövdüğü engelli genç devlet korumasına alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında “Kocaeli Gebze’de engelli çocuk anne ve babasının şiddetine maruz kaldı” başlığıyla yayımlanan görüntüler için devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"30.01.2025 tarihinde engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."
Görüntülerde ailesi olduğu açıklanan kişilerin engelli gence merdivenlerde tekme tokat şiddet uyguladığı görülüyor.