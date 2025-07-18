CHP’li Adıgüzel: Bakan Yusuf Tekin suçüstü yakalandı

‘Bakan Tekin’in davranışlarını anlatacağım. Kesinlikle suçüstü yakalandı. 2018’de 18 kişi tam puan aldı. En fazla 100 oldu. LGS tarihinin en zor sınavlarından birinde nasıl oluyor da 700’ün üzerinde birinci çıkıyor. 5 bini aşan 1-2 hatalı sınav sonuçları var. Bu inanılmaz bir şey. Bu ortaya çıkınca hem ağzını hem psikolojisini bozması bundan. Üst üste açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. Engelli çocukların karşısında zeka üzerine konuşuyor. Gerçekten dengeyi kaybetmiş durumda ve panik havası var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarikatlarin işgali altındadır ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki şebenin başı da Yusuf Tekin’dir’