https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/chpli-adiguzel-bakan-yusuf-tekin-sucustu-yakalandi-1097995928.html
CHP’li Adıgüzel: Bakan Yusuf Tekin suçüstü yakalandı
CHP’li Adıgüzel: Bakan Yusuf Tekin suçüstü yakalandı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu. Adıgüzel, LGS’de soru PDF belgerinin sızdırılması ve yaşanan son... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T19:15+0300
2025-07-18T19:15+0300
2025-07-18T19:15+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
yusuf tekin
chp
liseye geçiş sistemi (lgs)
türkiye cumhuriyeti devleti
radyo
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Liselere Geçis Sistemi (LGS) sınavında ortaya çıkan PDF görüntülerinin ardından yaşanan gelişmeleri anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen CHP’li Adıgüzel, ‘Temizim diyorsan gel aklan’ dedi.‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarikatlarin işgali altındadır ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki şebenin başı da Yusuf Tekin’dir’ diyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:
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Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, yusuf tekin, chp, liseye geçiş sistemi (lgs), türkiye cumhuriyeti devleti, radyo, sputnik, radyo sputnik, radyo
türkiye, yusuf tekin, chp, liseye geçiş sistemi (lgs), türkiye cumhuriyeti devleti, radyo, sputnik, radyo sputnik, radyo
CHP’li Adıgüzel: Bakan Yusuf Tekin suçüstü yakalandı
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu. Adıgüzel, LGS’de soru PDF belgerinin sızdırılması ve yaşanan son gelişmeleri Radyo Sputnik’e yorumladı.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Liselere Geçis Sistemi (LGS) sınavında ortaya çıkan PDF görüntülerinin ardından yaşanan gelişmeleri anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen CHP’li Adıgüzel, ‘Temizim diyorsan gel aklan’ dedi.
‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarikatlarin işgali altındadır ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki şebenin başı da Yusuf Tekin’dir’ diyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:
‘Bakan Tekin’in davranışlarını anlatacağım. Kesinlikle suçüstü yakalandı. 2018’de 18 kişi tam puan aldı. En fazla 100 oldu. LGS tarihinin en zor sınavlarından birinde nasıl oluyor da 700’ün üzerinde birinci çıkıyor. 5 bini aşan 1-2 hatalı sınav sonuçları var. Bu inanılmaz bir şey. Bu ortaya çıkınca hem ağzını hem psikolojisini bozması bundan. Üst üste açıklama yapma ihtiyacı duyuyor. Engelli çocukların karşısında zeka üzerine konuşuyor. Gerçekten dengeyi kaybetmiş durumda ve panik havası var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarikatlarin işgali altındadır ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki şebenin başı da Yusuf Tekin’dir’
‘Öğrencilerin isimleri ve T.C’leri kapatılacak, il, ilçe, puan açıklanacak. İkincisi, şüpheli olan tam puan ya da tama yakın olanların cevap kağıtlarında parmak izi istiyoruz, uyuşuyorsa tamam, parmağı değmeyenler olabilir. Üçüncüsü soru ve cevap anahtarı kayıtları, gelin Cumhuriyet savcıları bu işe el koyun. Bakan Tekin, ‘temizim’ diyorsan gel aklan. Bu bir devlet güvenlik meselesidir’