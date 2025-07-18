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Bitlis eski Valisi , yaşam mücadelesini kaybetti: Trafik kazası geçirmişti
Bitlis eski Valisi , yaşam mücadelesini kaybetti: Trafik kazası geçirmişti
Sputnik Türkiye
Sivas'ta ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T14:10+0300
2025-07-18T14:10+0300
2025-07-18T14:10+0300
türki̇ye
bitlis
trafik kazası
erol karaömeroğlu
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Ailesiyle birlikte Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Bitlis eski Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sivas Valiliğince yapılan açıklamada, "16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, ilimiz Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde trafik kazası geçiren ve tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu vefat etmiştir. Vefat eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
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bitlis, trafik kazası, erol karaömeroğlu
bitlis, trafik kazası, erol karaömeroğlu
Bitlis eski Valisi , yaşam mücadelesini kaybetti: Trafik kazası geçirmişti
Sivas'ta ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan Bitlis eski Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti.
Ailesiyle birlikte Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Bitlis eski Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sivas Valiliğince yapılan açıklamada, "16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, ilimiz Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde trafik kazası geçiren ve tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu vefat etmiştir. Vefat eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiasına başsağlığı dileriz" denildi.