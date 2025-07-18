https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/bakan-bayraktar-dunyanin-en-modern-ilk-dort-enerji-filosu-arasindaki-yerimizi-aliyoruz-1097971289.html
Bakan Bayraktar: Dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz
Bakan Bayraktar: Dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılacak 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en modern ilk dört enerji... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T03:37+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı filoya katılacak yeni gemilere ilişkin sosyal medyada bir paylaşım yaptı.Enerji filosunun sadece sayıca değil, nitelik açısından da güçlendiğini ifade eden Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Paylaşımda yer alan videoda, Türkiye'nin 6 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada 4'üncü sıraya yükseldiği bilgisi de yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasda, Türkiye'nin mevcut durumda 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarılacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/cumhurbaskani-erdogan-biz-iyiye-zora-talibiz-1097967555.html
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Bakan Bayraktar: Dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz
03:37 18.07.2025 (güncellendi: 03:38 18.07.2025)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılacak 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasında yer alacağını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı filoya katılacak yeni gemilere ilişkin sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
Enerji filosunun sadece sayıca değil, nitelik açısından da güçlendiğini ifade eden Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Filomuz büyüyor, Mavi Vatan'daki gücümüz artıyor. İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış 2 yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi genişletiyoruz; Karadeniz ve ötesi için yeni ufuklar açıyoruz. Bu yeni takviyelerle, Türkiye olarak dünyanın en modern ilk dört enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz. Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda, kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimize hayırlı olsun."
Paylaşımda yer alan videoda, Türkiye'nin 6 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada 4'üncü sıraya yükseldiği bilgisi de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasda, Türkiye'nin mevcut durumda 4 olan derin deniz sondaj gemisi sayısının 6'ya çıkarılacağını açıklamıştı.