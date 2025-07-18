https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ankarada-cok-katli-bir-binada-yangin-cikti-binada-mahsur-kalanlar-var-1097990296.html
Ankara'da çok katlı bir binada yangın çıktı: Binada anne oğul mahsur kaldı
Ankara'da çok katlı bir binada yangın çıktı: Binada anne oğul mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Ankara Keçiören'de bir apartmanda yangın çıktı. Binada apartmanda mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T15:54+0300
2025-07-18T15:54+0300
2025-07-18T16:56+0300
türki̇ye
ankara
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097992071_0:61:989:617_1920x0_80_0_0_7f154b3e408551b8b04378629e602775.jpg
Ankara Keçiören'de 14 katlı bir binanın 9. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında büyük panik yaşandı. Geçen hafta Ankara Çankaya'da 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Anne ve oğlunu itfaiye kurtardıAnkara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'ta bir sitede 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yanan dairede dumandan etkilenen anne M.S ve zihinsel engelli oğlu E.S, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-26-katli-binada-yangin-biri-bebek-3-kisi-oldu-bir-kisinin-durumu-agir-1097847338.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097992071_43:0:947:678_1920x0_80_0_0_16f48f8066372e306ccc40975bd2866e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, yangın
Ankara'da çok katlı bir binada yangın çıktı: Binada anne oğul mahsur kaldı
15:54 18.07.2025 (güncellendi: 16:56 18.07.2025)
Ankara Keçiören'de bir apartmanda yangın çıktı. Binada apartmanda mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ankara Keçiören'de 14 katlı bir binanın 9. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında büyük panik yaşandı. Geçen hafta Ankara Çankaya'da 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Anne ve oğlunu itfaiye kurtardı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.
Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'ta bir sitede 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan dairede dumandan etkilenen anne M.S ve zihinsel engelli oğlu E.S, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.