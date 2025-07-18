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Ankara'da çok katlı bir binada yangın çıktı: Binada anne oğul mahsur kaldı
Ankara'da çok katlı bir binada yangın çıktı: Binada anne oğul mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Ankara Keçiören'de bir apartmanda yangın çıktı. Binada apartmanda mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Keçiören'de 14 katlı bir binanın 9. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında büyük panik yaşandı. Geçen hafta Ankara Çankaya'da 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Anne ve oğlunu itfaiye kurtardıAnkara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'ta bir sitede 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yanan dairede dumandan etkilenen anne M.S ve zihinsel engelli oğlu E.S, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-26-katli-binada-yangin-biri-bebek-3-kisi-oldu-bir-kisinin-durumu-agir-1097847338.html
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ankara, yangın
ankara, yangın

Ankara'da çok katlı bir binada yangın çıktı: Binada anne oğul mahsur kaldı

15:54 18.07.2025 (güncellendi: 16:56 18.07.2025)
© Metin AktaşAnkara itfaiyeci
Ankara itfaiyeci - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Metin Aktaş
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Ankara Keçiören'de bir apartmanda yangın çıktı. Binada apartmanda mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı.
Ankara Keçiören'de 14 katlı bir binanın 9. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan anne ve zihinsel engelli oğlu itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında büyük panik yaşandı. Geçen hafta Ankara Çankaya'da 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.
Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'ta bir sitede 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan dairede dumandan etkilenen anne M.S ve zihinsel engelli oğlu E.S, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ankara'da 26 katlı binada yangın: Biri bebek 3 kişi öldü, bir kişinin durumu ağır - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
TÜRKİYE
Ankara'da 26 katlı binada yangın: Biri bebek 3 kişi öldü, bir kişinin durumu ağır
13 Temmuz, 09:14
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