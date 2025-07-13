https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-26-katli-binada-yangin-biri-bebek-3-kisi-oldu-bir-kisinin-durumu-agir-1097847338.html
Ankara'da 26 katlı binada yangın: Biri bebek 3 kişi öldü, bir kişinin durumu ağır
Ankara'da 26 katlı binada yangın: Biri bebek 3 kişi öldü, bir kişinin durumu ağır
Sputnik Türkiye
Ankara'da akşam saatlerinde bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Biri 3 buçuk aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-13T09:14+0300
2025-07-13T09:14+0300
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Ankara Alacaatlı'da bir binada yangın çıktı. 26 katlı binanın 4. katındaki yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.Ankara'da yangın: Neden çıktı?Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.Yangın 4 saatte kontrol altına alındıYangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.39 kişi dumandan etkilendiİtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangında 7'si itfaiye eri, 39 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.112 Acil Sağlık ekipleri ise olay yerinde 26 kişinin ayakta tedavisini gerçekleştirirken, 20 kişi de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.3 buçuk aylık bebek dahil 3 kişi öldüYangında ilk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında 3,5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/kirklarelinde-orman-yangini-anizlik-alanda-cikti-ormanlik-alana-sicradi-1097845901.html
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Ankara'da 26 katlı binada yangın: Biri bebek 3 kişi öldü, bir kişinin durumu ağır
09:14 13.07.2025 (güncellendi: 09:23 13.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da akşam saatlerinde bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı. Biri 3 buçuk aylık bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Ankara Alacaatlı'da bir binada yangın çıktı. 26 katlı binanın 4. katındaki yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Ankara'da yangın: Neden çıktı?
Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alacaatlı Mahallesi'nde bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında saat 22.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer katlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.
Yangın 4 saatte kontrol altına alındı
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
39 kişi dumandan etkilendi
İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangında 7'si itfaiye eri, 39 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi.
112 Acil Sağlık ekipleri ise olay yerinde 26 kişinin ayakta tedavisini gerçekleştirirken, 20 kişi de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
3 buçuk aylık bebek dahil 3 kişi öldü
Yangında ilk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında 3,5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.