https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/akomdan-istanbullulara-uyari-hem-basra-hem-de-afrika-sicaklari-geliyor-tarih-verildi-1097991909.html

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Hem Basra hem de Afrika sıcakları geliyor, tarih verildi

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Hem Basra hem de Afrika sıcakları geliyor, tarih verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, 20 Temmuz’dan itibaren etkisini artıracak Afrika kökenli sıcak hava dalgası için uyarıda bulundu. İstanbul’da... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T17:01+0300

2025-07-18T17:01+0300

2025-07-18T17:01+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

sıcak hava

sıcak hava dalgası

i̇stanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, halihazırda etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye’nin batı bölgelerini etkisi altına alacağı belirtildi. Özellikle İstanbul’da 30-33°C seviyelerinde seyreden sıcaklıkların 3-5 derece daha artması, bazı ilçelerde ise 40°C'yi bulması bekleniyor.Yangın tehlikesi yükseliyorAKOM, sadece yüksek sıcaklıklarla değil, düşük nem oranı ve kuvvetli kuzeyli rüzgarlar nedeniyle de ciddi bir orman yangını riski bulunduğuna dikkat çekti.“Önümüzdeki 5-6 gün yangın riski açısından son derece hassas bir dönem olacak,”denilen uyarı raporunda, özellikle kırsal alanlarda yaşayanların ve doğa yürüyüşü yapanların dikkatli olmaları istendi.Güneş çarpmasına karşı saatli uyarıAKOM ayrıca, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle deniz kıyısı ve sahil şeritlerinde bu saatler arasında güneş çarpması riskinin çok daha yüksek olduğu bildirildi.Kimler risk altında?Uyarılarda, aşağıdaki risk grubundaki kişilerin sıcak havalarda dikkatli olması istendi:Bu kişilerin serin ve gölgeli ortamlarda bulunmaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşten korunmaları tavsiye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/meteoroloji-ve-valilikten-ankara-icin-saatli-uyari-gok-gurultulu-saganak-yagis-etkili-olacak-1097989181.html

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