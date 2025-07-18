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Adana Büyükşehir Başkan Vekili CHP'li Güngör Geçer oldu
Adana Büyükşehir Başkan Vekili CHP'li Güngör Geçer oldu
Sputnik Türkiye
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili olarak CHP'li Güngör Geçer seçildi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T17:41+0300
2025-07-18T17:41+0300
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Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim sonucunda başkan vekili CHP'nin adayı Güngör Geçer oldu. Üçüncü turda seçildiBüyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı yarıştı. İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
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Adana Büyükşehir Başkan Vekili CHP'li Güngör Geçer oldu
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili olarak CHP'li Güngör Geçer seçildi.
Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim sonucunda başkan vekili CHP'nin adayı Güngör Geçer oldu.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı yarıştı. İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.
İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.