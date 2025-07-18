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Adana Büyükşehir Başkan Vekili CHP'li Güngör Geçer oldu
Adana Büyükşehir Başkan Vekili CHP'li Güngör Geçer oldu
Sputnik Türkiye
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili olarak CHP'li Güngör Geçer seçildi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim sonucunda başkan vekili CHP'nin adayı Güngör Geçer oldu. Üçüncü turda seçildiBüyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı yarıştı. İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
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chp, zeydan karalar
chp, zeydan karalar

Adana Büyükşehir Başkan Vekili CHP'li Güngör Geçer oldu

17:41 18.07.2025
Güngör Göçer sosyal medya
Güngör Göçer sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili olarak CHP'li Güngör Geçer seçildi.
Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim sonucunda başkan vekili CHP'nin adayı Güngör Geçer oldu.

Üçüncü turda seçildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı yarıştı. İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.
İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
POLİTİKA
TBB Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi
16 Temmuz, 17:56
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