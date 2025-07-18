https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/abd-basini-trump-zelenskiyi-rusyaya-saldiri-baslatmaya-cagirdi-1097993146.html

ABD basını: Trump, Zelenskiy'i Rusya'ya saldırı başlatmaya çağırdı

ABD basını: Trump, Zelenskiy'i Rusya'ya saldırı başlatmaya çağırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizini vaat ettiği süreler içinde çözmeyi başaramayan Trump, Rusya karşıtı adımlarla sonuç elde etme girişimlerini sürdürüyor. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T17:10+0300

2025-07-18T17:10+0300

2025-07-18T17:10+0300

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vladimir zelenskiy

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya'ya karşı saldırıya geçmesini talep ettiği belirtildi. Washington Post'un (WP) haberinde, "Ukraynalı bir yetkiliye göre Trump, 4 Temmuz'da Zelenskiy'le yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın savunma yaparak savaşın gidişatını değiştiremeyeceğini ve saldırıya geçmesi gerektiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıklamıştı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söylemişti.Bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle yapılan görüşme sonrasında, Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyurulmuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD Başkanı’nın Avrupa ve NATO baskısı altında hareket ettiğini ve 'ahlaksız bir kampanya' yürütüldüğünü vurgulamıştı.Lavrov, Rusya'nın önceki yaptırımlarla başa çıktığını hatırlatarak, yeni tehditlerin caydırıcı olmayacağının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/rus-disisleri-abyle-ticaret-hacmi-sifira-dusebilir-1097988840.html

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abd, ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği, donald trump, vladimir zelenskiy