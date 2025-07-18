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Mazıdağı’nda gölet kurudu: Balıklar öldü, köylüler susuz kaldı
Mazıdağı’nda gölet kurudu: Balıklar öldü, köylüler susuz kaldı
Sputnik Türkiye
Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Kocakent Göleti, uzun süren yağışsızlık ve kavurucu sıcaklar nedeniyle tamamen kurudu. Göletteki balıklar ölürken, bölge halkı... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, mardin, mazıdağı, gölet, kuraklık
фото, fotoğraf, fotoğraf, mardin, mazıdağı, gölet, kuraklık

Mazıdağı’nda gölet kurudu: Balıklar öldü, köylüler susuz kaldı

12:02 18.07.2025
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Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Kocakent Göleti, uzun süren yağışsızlık ve kavurucu sıcaklar nedeniyle tamamen kurudu. Göletteki balıklar ölürken, bölge halkı hem geçim hem de yaşam kaynağını kaybetti.
© AA / Mustafa Kılıç

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun zamandır etkili olan kuraklık ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle tamamen kurudu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun zamandır etkili olan kuraklık ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle tamamen kurudu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Mustafa Kılıç

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun zamandır etkili olan kuraklık ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle tamamen kurudu.

© AA / Mustafa Kılıç

Bölge genelinde yağışların yetersiz kalması, hem tarım alanlarını hem de içme suyu kaynaklarını tehdit ederken, göletlerde de su seviyesi hızla azaldı.

Bölge genelinde yağışların yetersiz kalması, hem tarım alanlarını hem de içme suyu kaynaklarını tehdit ederken, göletlerde de su seviyesi hızla azaldı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Mustafa Kılıç

Bölge genelinde yağışların yetersiz kalması, hem tarım alanlarını hem de içme suyu kaynaklarını tehdit ederken, göletlerde de su seviyesi hızla azaldı.

© AA / Şeyhmus Adsız

Kuraklık belirtileri son birkaç yıldır balık ölümlerin artmasıyla kendini göstermeye başlamıştı. Buradaki görsel, Mayıs 2021'e ait.

Kuraklık belirtileri son birkaç yıldır balık ölümlerin artmasıyla kendini göstermeye başlamıştı. Buradaki görsel, Mayıs 2021&#x27;e ait. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Şeyhmus Adsız

Kuraklık belirtileri son birkaç yıldır balık ölümlerin artmasıyla kendini göstermeye başlamıştı. Buradaki görsel, Mayıs 2021'e ait.

© AA / Mustafa Kılıç

Göletin tabanında oluşan sızıntıların da etkisiyle su tamamen çekildi.

Göletin tabanında oluşan sızıntıların da etkisiyle su tamamen çekildi. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Mustafa Kılıç

Göletin tabanında oluşan sızıntıların da etkisiyle su tamamen çekildi.

© AA / Mustafa Kılıç

Köylüler, yıllardır hem geçimlerini sağladıkları hem de sosyal yaşamlarının bir parçası olan göletin kurumasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

Köylüler, yıllardır hem geçimlerini sağladıkları hem de sosyal yaşamlarının bir parçası olan göletin kurumasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Mustafa Kılıç

Köylüler, yıllardır hem geçimlerini sağladıkları hem de sosyal yaşamlarının bir parçası olan göletin kurumasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.

© AA / Mustafa Kılıç

Özellikle balık tutmak için çevre köylerden dahi insanların geldiği göletteki tüm balıklar suyun çekilmesiyle telef oldu.

Özellikle balık tutmak için çevre köylerden dahi insanların geldiği göletteki tüm balıklar suyun çekilmesiyle telef oldu. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Mustafa Kılıç

Özellikle balık tutmak için çevre köylerden dahi insanların geldiği göletteki tüm balıklar suyun çekilmesiyle telef oldu.

© AA / Şeyhmus Adsız

Bölge halkı, her geçen yıl artan kuraklık nedeniyle endişeli.

*Görsel, Mayıs 2021'den.

Bölge halkı, her geçen yıl artan kuraklık nedeniyle endişeli. *Görsel, Mayıs 2021&#x27;den. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Şeyhmus Adsız

Bölge halkı, her geçen yıl artan kuraklık nedeniyle endişeli.

*Görsel, Mayıs 2021'den.

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