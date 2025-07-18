Mazıdağı’nda gölet kurudu: Balıklar öldü, köylüler susuz kaldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun zamandır etkili olan kuraklık ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle tamamen kurudu.
Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi’nde bulunan gölet, uzun zamandır etkili olan kuraklık ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle tamamen kurudu.
Bölge genelinde yağışların yetersiz kalması, hem tarım alanlarını hem de içme suyu kaynaklarını tehdit ederken, göletlerde de su seviyesi hızla azaldı.
Bölge genelinde yağışların yetersiz kalması, hem tarım alanlarını hem de içme suyu kaynaklarını tehdit ederken, göletlerde de su seviyesi hızla azaldı.
Kuraklık belirtileri son birkaç yıldır balık ölümlerin artmasıyla kendini göstermeye başlamıştı. Buradaki görsel, Mayıs 2021'e ait.
Kuraklık belirtileri son birkaç yıldır balık ölümlerin artmasıyla kendini göstermeye başlamıştı. Buradaki görsel, Mayıs 2021'e ait.
Göletin tabanında oluşan sızıntıların da etkisiyle su tamamen çekildi.
Göletin tabanında oluşan sızıntıların da etkisiyle su tamamen çekildi.
Köylüler, yıllardır hem geçimlerini sağladıkları hem de sosyal yaşamlarının bir parçası olan göletin kurumasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.
Köylüler, yıllardır hem geçimlerini sağladıkları hem de sosyal yaşamlarının bir parçası olan göletin kurumasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi.
Özellikle balık tutmak için çevre köylerden dahi insanların geldiği göletteki tüm balıklar suyun çekilmesiyle telef oldu.
Özellikle balık tutmak için çevre köylerden dahi insanların geldiği göletteki tüm balıklar suyun çekilmesiyle telef oldu.
Bölge halkı, her geçen yıl artan kuraklık nedeniyle endişeli.
*Görsel, Mayıs 2021'den.
Bölge halkı, her geçen yıl artan kuraklık nedeniyle endişeli.
*Görsel, Mayıs 2021'den.