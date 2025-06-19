https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ideal-kilo-kampanyasina-35-milyon-kisi-katildi-yuzde-5-zayif-yuzde-28-obez-1097152277.html
İdeal kilo kampanyasına 3.5 milyon kişi katıldı: Yüzde 5 zayıf, yüzde 28 obez
İdeal kilo kampanyasına 3.5 milyon kişi katıldı: Yüzde 5 zayıf, yüzde 28 obez
Sputnik Türkiye
İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasına 5 haftada 3,5 milyonu aşkın kişi katıldı. Kampanya kapsamında ölçümü yapılan kişilerden yaklaşık yüzde 5'inin... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T13:53+0300
2025-06-19T13:53+0300
2025-06-19T13:53+0300
sağlik
kilo
obez
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının ilk 5 haftasında yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere 3 milyon 572 bin 436 kişinin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığını bildirdi.Kaç kişi normal kilosunda?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yapılan ölçümler sonucunda 2 milyon 221 bin 201 kişinin vücut kitle indeksinin normal kilo aralığının üzerinde çıktığı ortaya kondu.Yüzde 5 oranında zayıfÖlçümü yapılan kişilerden yaklaşık yüzde 5'inin zayıf, yüzde 32'sinin normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 28'inin obez aralığında olduğu, erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranının daha fazla olduğu tespit edildi.Kampanyanın 7-13 Haziran tarihlerini kapsayan beşinci haftasında rekor katılım gerçekleşti ve 441 bin 269'u erkek, 489 bin 672'si kadın olmak üzere toplam 930 bin 941 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.Fazla kilo erkeklerde daha fazlaKampanyadan elde edilen verilerin, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,5 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,6'ya kıyasla daha fazla olduğu, kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 31 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 22,3'ü geçtiği tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/saglik-bakanligi-bir-milyondan-fazla-kisiyi-tartti--yarisindan-fazlasi-normal-cikmadi-1096716831.html
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kilo, obez, sağlık bakanlığı
kilo, obez, sağlık bakanlığı
İdeal kilo kampanyasına 3.5 milyon kişi katıldı: Yüzde 5 zayıf, yüzde 28 obez
İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasına 5 haftada 3,5 milyonu aşkın kişi katıldı. Kampanya kapsamında ölçümü yapılan kişilerden yaklaşık yüzde 5'inin zayıf, yüzde 32'sinin normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 28'inin obez aralığında olduğu belirlendi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde hayata geçirilen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasının ilk 5 haftasında yüzde 47,1'i erkek, yüzde 52,9'u kadın olmak üzere 3 milyon 572 bin 436 kişinin boy ve kilo ölçümlerinin yapıldığını bildirdi.
Kaç kişi normal kilosunda?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yapılan ölçümler sonucunda 2 milyon 221 bin 201 kişinin vücut kitle indeksinin normal kilo aralığının üzerinde çıktığı ortaya kondu.
Ölçümü yapılan kişilerden yaklaşık yüzde 5'inin zayıf, yüzde 32'sinin normal, yüzde 35'inin fazla kilolu ve yüzde 28'inin obez aralığında olduğu, erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranının daha fazla olduğu tespit edildi.
Kampanyanın 7-13 Haziran tarihlerini kapsayan beşinci haftasında rekor katılım gerçekleşti ve 441 bin 269'u erkek, 489 bin 672'si kadın olmak üzere toplam 930 bin 941 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.
Fazla kilo erkeklerde daha fazla
Kampanyadan elde edilen verilerin, erkeklerdeki fazla kiloluluk oranının yüzde 40,5 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,6'ya kıyasla daha fazla olduğu, kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 31 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 22,3'ü geçtiği tespit edildi.