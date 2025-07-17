https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/yatirimcilar-trumpin-rusyaya-yonelik-gumruk-vergisi-tehditlerine-inanmiyor-1097954302.html

'Yatırımcılar Trump'ın Rusya'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerine inanmıyor'

'Yatırımcılar Trump'ın Rusya'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerine inanmıyor'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump Ukrayna'daki krizi çözme vaadini yerine getirebilmek için ekonomik tehdit kartını açarken, bu tavrın uluslararası yatırımcılarda karşılık... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T12:43+0300

2025-07-17T12:43+0300

2025-07-17T12:43+0300

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Uluslararası yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik ikincil tarife tehditlerine inanmadığı belirtildi.Yatırımcıların ABD Başkanı'nın yeni adımını değerlendirdiği Economist dergisindeki haberde, "Trump'ın 'sert' ikincil tarifeler konusundaki tehditleri güvenilir olmaktan uzak. Yatırımcıların Trump'ın 'uçurum kenarı' siyasetine hiç inanmadığı ortada" ifadelerine yer verildi.Trump'ın olası gümrük vergileri Rusya'nın enerji ihracatını kesecek kadar sert olursa, bunun küresel petrol fiyatlarında keskin bir artışa yol açacağını belirten yatırımcılar, böyle bir gelişmenin ABD için enflasyonist şok yaratacağına ve Trump'ın bundan kaçınmak istediğine dikkat çekti.ABD Başkanı'nın Rusya'nın önemli ortaklarıyla ekonomik ilişkilerine de mercek tutan yatırımcılar, Trump'ın Çin ile tam ölçekli ticaret savaşından vazgeçtiğini ve Hindistan ile müzakerelere başladığını, bu iki ülkenin Rus enerjisi kaynaklarının en büyük ithalatçıları olduğunu vurguladı.Trump ne demişti?ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupalı NATO müttefiklerine silah tedarik edeceğini, müttefiklerin ise silahların bedelini ödeyip Kiev'e teslim edeceğini duyurmuştu. Trump'a göre, yaklaşan teslimatlar Patriot sistemlerini de içerecek, bazı ülkeler sistemlerini Ukrayna'ya gönderecek ve ardından Washington cephaneliklerini yenileyecek.Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söyleyen ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını da belirtmişti.Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardıRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ab-rusyadan-petrol-ithalatini-uc-ayin-en-yuksek-seviyesine-cikardi-1097946021.html

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