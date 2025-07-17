Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/veliler-dikkat-ozel-okul-fiyatlari-icin-yeni-adim-atildi-1097954109.html
Veliler dikkat: Özel okul fiyatları için yeni adım atıldı
Veliler dikkat: Özel okul fiyatları için yeni adım atıldı
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel okullardaki "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) "düzenleme yapılsın" tavsiyesinde bulundu... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T12:58+0300
2025-07-17T12:58+0300
türki̇ye
özel okul
ücret
okul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082027849_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_91a67ce96aa897f9f32e0228ed3c3e1a.jpg
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde özel okul kayıtları başladı. Veliler fiyatlardaki artış nedeniyle bir hayli endişeli. O velilerden bir, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.Belirlenen üst sınırın çok üzerindeÖzel okulda eğitim gören bir öğrenci için 2023'te 169 bin lira olan kayıt yenileme ücreti, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin liraya yükseltildi.Eğitim öğretim ücretlerine MEB mevzuatında belirlenen üst sınırın çok üzerinde zam yapıldığını belirten bir veli, KDK'ye başvurdu.Eğitim dışı ücretlerde aşırı artışBaşvuruyu inceleyen KDK, okulun, eğitim hizmetleri ücretine Bakanlıkça belirlenen üst sınırdan zam yaptığını, ancak eğitim dışındaki yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye gibi hizmetlerde ise yüzde 236'lık artış uyguladığını tespit etti.MEB'e tavsiye kararıKDK'nin bu kapsamda aldığı tavsiye kararında, hem özel öğretim kurumları tarafından sunulan eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışlarına hem de ara sınıfların yanında ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe başlangıç ücretlerine işaret edildi.Bu çerçevede, özel öğretim kurumlarınca belirlenen kademe başlangıçları öğrenim ücretleri ve eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışları için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) denetimi ve sınırlamaları kapsamında yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde tavsiye kararı verildi.Ayrıca, KDK, başvuruya konu okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiği kanaatine vararak, tavsiye kararı örneğinin ilgili kurumlara gönderilmesini kararlaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-tekin-lgsde-719-ogrencimizin-tum-sorulari-yanitlamasi-saglikli-bir-durum--1097941141.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/19/1082027849_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f368a2977b9f6390ade930e40632cf8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özel okul ücretleri 2024, özel okul fiyatları 2025, en pahalı özel okullar, özel okul zammı, özel okul fiyat listesi, özel okul taksit, özel okul yıllık ücret, özel okul aylık ücret, 2025 eğitim giderleri, özel okul masrafları
özel okul ücretleri 2024, özel okul fiyatları 2025, en pahalı özel okullar, özel okul zammı, özel okul fiyat listesi, özel okul taksit, özel okul yıllık ücret, özel okul aylık ücret, 2025 eğitim giderleri, özel okul masrafları

Veliler dikkat: Özel okul fiyatları için yeni adım atıldı

12:58 17.07.2025
© AAözel okul yemek
özel okul yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA
Abone ol
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel okullardaki "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) "düzenleme yapılsın" tavsiyesinde bulundu. Ayrıca kararın ilgili kurumlara gönderilmesi kararlaştırıldı.
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde özel okul kayıtları başladı. Veliler fiyatlardaki artış nedeniyle bir hayli endişeli. O velilerden bir, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Belirlenen üst sınırın çok üzerinde

Özel okulda eğitim gören bir öğrenci için 2023'te 169 bin lira olan kayıt yenileme ücreti, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin liraya yükseltildi.
Eğitim öğretim ücretlerine MEB mevzuatında belirlenen üst sınırın çok üzerinde zam yapıldığını belirten bir veli, KDK'ye başvurdu.

Eğitim dışı ücretlerde aşırı artış

Başvuruyu inceleyen KDK, okulun, eğitim hizmetleri ücretine Bakanlıkça belirlenen üst sınırdan zam yaptığını, ancak eğitim dışındaki yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye gibi hizmetlerde ise yüzde 236'lık artış uyguladığını tespit etti.

MEB'e tavsiye kararı

KDK'nin bu kapsamda aldığı tavsiye kararında, hem özel öğretim kurumları tarafından sunulan eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışlarına hem de ara sınıfların yanında ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe başlangıç ücretlerine işaret edildi.
Bu çerçevede, özel öğretim kurumlarınca belirlenen kademe başlangıçları öğrenim ücretleri ve eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışları için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) denetimi ve sınırlamaları kapsamında yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde tavsiye kararı verildi.
Ayrıca, KDK, başvuruya konu okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiği kanaatine vararak, tavsiye kararı örneğinin ilgili kurumlara gönderilmesini kararlaştırdı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
TÜRKİYE
Bakan Tekin: LGS'de 719 öğrencimizin tüm soruları yanıtlaması sağlıklı bir durum
Dün, 22:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала