https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/veliler-dikkat-ozel-okul-fiyatlari-icin-yeni-adim-atildi-1097954109.html
Veliler dikkat: Özel okul fiyatları için yeni adım atıldı
Veliler dikkat: Özel okul fiyatları için yeni adım atıldı
Sputnik Türkiye
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel okullardaki "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) "düzenleme yapılsın" tavsiyesinde bulundu... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T12:58+0300
2025-07-17T12:58+0300
2025-07-17T12:58+0300
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Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde özel okul kayıtları başladı. Veliler fiyatlardaki artış nedeniyle bir hayli endişeli. O velilerden bir, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.Belirlenen üst sınırın çok üzerindeÖzel okulda eğitim gören bir öğrenci için 2023'te 169 bin lira olan kayıt yenileme ücreti, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin liraya yükseltildi.Eğitim öğretim ücretlerine MEB mevzuatında belirlenen üst sınırın çok üzerinde zam yapıldığını belirten bir veli, KDK'ye başvurdu.Eğitim dışı ücretlerde aşırı artışBaşvuruyu inceleyen KDK, okulun, eğitim hizmetleri ücretine Bakanlıkça belirlenen üst sınırdan zam yaptığını, ancak eğitim dışındaki yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye gibi hizmetlerde ise yüzde 236'lık artış uyguladığını tespit etti.MEB'e tavsiye kararıKDK'nin bu kapsamda aldığı tavsiye kararında, hem özel öğretim kurumları tarafından sunulan eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışlarına hem de ara sınıfların yanında ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe başlangıç ücretlerine işaret edildi.Bu çerçevede, özel öğretim kurumlarınca belirlenen kademe başlangıçları öğrenim ücretleri ve eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışları için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) denetimi ve sınırlamaları kapsamında yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde tavsiye kararı verildi.Ayrıca, KDK, başvuruya konu okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiği kanaatine vararak, tavsiye kararı örneğinin ilgili kurumlara gönderilmesini kararlaştırdı.
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özel okul ücretleri 2024, özel okul fiyatları 2025, en pahalı özel okullar, özel okul zammı, özel okul fiyat listesi, özel okul taksit, özel okul yıllık ücret, özel okul aylık ücret, 2025 eğitim giderleri, özel okul masrafları
özel okul ücretleri 2024, özel okul fiyatları 2025, en pahalı özel okullar, özel okul zammı, özel okul fiyat listesi, özel okul taksit, özel okul yıllık ücret, özel okul aylık ücret, 2025 eğitim giderleri, özel okul masrafları
Veliler dikkat: Özel okul fiyatları için yeni adım atıldı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel okullardaki "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) "düzenleme yapılsın" tavsiyesinde bulundu. Ayrıca kararın ilgili kurumlara gönderilmesi kararlaştırıldı.
Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde özel okul kayıtları başladı. Veliler fiyatlardaki artış nedeniyle bir hayli endişeli. O velilerden bir, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.
Belirlenen üst sınırın çok üzerinde
Özel okulda eğitim gören bir öğrenci için 2023'te 169 bin lira olan kayıt yenileme ücreti, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin liraya yükseltildi.
Eğitim öğretim ücretlerine MEB mevzuatında belirlenen üst sınırın çok üzerinde zam yapıldığını belirten bir veli, KDK'ye başvurdu.
Eğitim dışı ücretlerde aşırı artış
Başvuruyu inceleyen KDK, okulun, eğitim hizmetleri ücretine Bakanlıkça belirlenen üst sınırdan zam yaptığını, ancak eğitim dışındaki yemek, servis, takviye kursu, kırtasiye gibi hizmetlerde ise yüzde 236'lık artış uyguladığını tespit etti.
KDK'nin bu kapsamda aldığı tavsiye kararında, hem özel öğretim kurumları tarafından sunulan eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışlarına hem de ara sınıfların yanında ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe başlangıç ücretlerine işaret edildi.
Bu çerçevede, özel öğretim kurumlarınca belirlenen kademe başlangıçları öğrenim ücretleri ve eğitim dışı hizmetlerle ilgili fiyat artışları için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) denetimi ve sınırlamaları kapsamında yönetmelik düzenlemesi yapılması yönünde tavsiye kararı verildi.
Ayrıca, KDK, başvuruya konu okul hakkında da inceleme başlatılması gerektiği kanaatine vararak, tavsiye kararı örneğinin ilgili kurumlara gönderilmesini kararlaştırdı.