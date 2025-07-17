https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/unlu-manken-ve-sunucu-asuman-krause-yanlis-hesap-yapinca-evsiz-kaldi-1097959982.html

Ünlü manken ve sunucu Asuman Krause, yanlış hesap yapınca 'evsiz' kaldı

Ünlü manken ve sunucu Asuman Krause, yanlış hesap yapınca 'evsiz' kaldı

Sputnik Türkiye

Etiler'deki evinde 11 yıldır oturan kiracısını tahliye ettirmek için mahkemeye başvuran ünlü sunucu ve manken Asuman Krause'nin talebi kira süresi... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T14:11+0300

2025-07-17T14:11+0300

2025-07-17T14:11+0300

yaşam

kiracı

ev sahibi

sözleşme

asuman krause

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Ünlü sunucu ve eski manken Asuman Krause, Etiler'deki evinde 11 yıldır oturan kiracısını tahliye ettirmek istedi. Kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu iddia ederek kiracısının tahliye edilmesi için mahkemeye başvuran Krause'nin talebi mahkeme tarafından kira süresi hesaplamasında hata yapıldığı gerekçesiyle reddedildi. İkinci kez dava açtıKrause, Uskumruköy’de yaşadığı evde meydana gelen su baskınının ardından tadilat süreci boyunca Etiler’deki kendi evine taşınmak istemişti. Ancak evde kiracı olarak oturan Serpil U.’yu tahliye ettirmek amacıyla açtığı davayı, delil yetersizliği nedeniyle kaybetti.Hürriyet'in haberine göre Krause, ikinci bir dava açarak, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu ileri sürdü ve kiracının tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme, kiracının çıkarılabilmesi için sözleşmenin en az 12 yılı doldurmuş olması gerektiğine hükmederek bu davayı da reddetti.Kiracı Serpil U.’nun avukatı Utku Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asuman Krause süre hesabını yanlış yaptı, dava reddedildi” ifadelerini kullandı.

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kiracı, ev sahibi , sözleşme, asuman krause