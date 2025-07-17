Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/unlu-manken-ve-sunucu-asuman-krause-yanlis-hesap-yapinca-evsiz-kaldi-1097959982.html
Ünlü manken ve sunucu Asuman Krause, yanlış hesap yapınca 'evsiz' kaldı
Ünlü manken ve sunucu Asuman Krause, yanlış hesap yapınca 'evsiz' kaldı
Sputnik Türkiye
Etiler'deki evinde 11 yıldır oturan kiracısını tahliye ettirmek için mahkemeye başvuran ünlü sunucu ve manken Asuman Krause'nin talebi kira süresi... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T14:11+0300
2025-07-17T14:11+0300
yaşam
kiracı
ev sahibi
sözleşme
asuman krause
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097959827_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_6f55578cb1e961a318e1e50951358681.jpg
Ünlü sunucu ve eski manken Asuman Krause, Etiler'deki evinde 11 yıldır oturan kiracısını tahliye ettirmek istedi. Kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu iddia ederek kiracısının tahliye edilmesi için mahkemeye başvuran Krause'nin talebi mahkeme tarafından kira süresi hesaplamasında hata yapıldığı gerekçesiyle reddedildi. İkinci kez dava açtıKrause, Uskumruköy’de yaşadığı evde meydana gelen su baskınının ardından tadilat süreci boyunca Etiler’deki kendi evine taşınmak istemişti. Ancak evde kiracı olarak oturan Serpil U.’yu tahliye ettirmek amacıyla açtığı davayı, delil yetersizliği nedeniyle kaybetti.Hürriyet'in haberine göre Krause, ikinci bir dava açarak, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu ileri sürdü ve kiracının tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme, kiracının çıkarılabilmesi için sözleşmenin en az 12 yılı doldurmuş olması gerektiğine hükmederek bu davayı da reddetti.Kiracı Serpil U.’nun avukatı Utku Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asuman Krause süre hesabını yanlış yaptı, dava reddedildi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/yargitay-kiracilarla-ilgili-kritik-bir-karara-imza-atti-kiracilar-dikkat-evler-tahliye-edilecek-1097917862.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097959827_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_201dc9219f2d78a6555811646dcb08a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiracı, ev sahibi , sözleşme, asuman krause
kiracı, ev sahibi , sözleşme, asuman krause

Ünlü manken ve sunucu Asuman Krause, yanlış hesap yapınca 'evsiz' kaldı

14:11 17.07.2025
Asuman Krause sosyal medya
Asuman Krause sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
Abone ol
Etiler'deki evinde 11 yıldır oturan kiracısını tahliye ettirmek için mahkemeye başvuran ünlü sunucu ve manken Asuman Krause'nin talebi kira süresi hesaplamasında hata yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.
Ünlü sunucu ve eski manken Asuman Krause, Etiler'deki evinde 11 yıldır oturan kiracısını tahliye ettirmek istedi. Kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu iddia ederek kiracısının tahliye edilmesi için mahkemeye başvuran Krause'nin talebi mahkeme tarafından kira süresi hesaplamasında hata yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

İkinci kez dava açtı

Krause, Uskumruköy’de yaşadığı evde meydana gelen su baskınının ardından tadilat süreci boyunca Etiler’deki kendi evine taşınmak istemişti. Ancak evde kiracı olarak oturan Serpil U.’yu tahliye ettirmek amacıyla açtığı davayı, delil yetersizliği nedeniyle kaybetti.
Hürriyet'in haberine göre Krause, ikinci bir dava açarak, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurduğunu ileri sürdü ve kiracının tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme, kiracının çıkarılabilmesi için sözleşmenin en az 12 yılı doldurmuş olması gerektiğine hükmederek bu davayı da reddetti.
Kiracı Serpil U.’nun avukatı Utku Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Asuman Krause süre hesabını yanlış yaptı, dava reddedildi” ifadelerini kullandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
TÜRKİYE
Yargıtay kiracılarla ilgili kritik bir karara imza attı: Kiracılar dikkat, evler tahliye edilecek
Dün, 09:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала