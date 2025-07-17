https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynanin-savunmasi-dokuluyor-uc-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1097957440.html

Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Üç yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Üç yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde üç yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T13:09+0300

2025-07-17T13:09+0300

2025-07-17T13:12+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

zaporojye bölgesi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Degtyarnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Popov Yar ve Zaporojye Bölgesi’nin Kamenskoye yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 185 asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 133 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu FPV dronlarının üretildiği atölyeler, İHA depoları ve kontrol merkezleri, hava savunma sistemlerinin saklandığı yerler, bir hava üssünün tesisleri ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Neptun güdümlü uzun menzilli füzesi ve 308 uçak tipi İHA imha etti.

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rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

zaporojye bölgesi

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, zaporojye bölgesi