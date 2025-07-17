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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ukraynanin-savunmasi-dokuluyor-uc-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1097957440.html
Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Üç yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Üç yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde üç yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T13:09+0300
2025-07-17T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
donetsk halk cumhuriyeti
harkov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Degtyarnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Popov Yar ve Zaporojye Bölgesi’nin Kamenskoye yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 185 asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 133 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu FPV dronlarının üretildiği atölyeler, İHA depoları ve kontrol merkezleri, hava savunma sistemlerinin saklandığı yerler, bir hava üssünün tesisleri ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Neptun güdümlü uzun menzilli füzesi ve 308 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/kolombiya-devlet-baskani-petrodan-nato-ile-iliskileri-sonlandirma-cagrisi-1097953801.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, zaporojye bölgesi
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, zaporojye bölgesi

Ukrayna’nın savunması dökülüyor: Üç yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

13:09 17.07.2025 (güncellendi: 13:12 17.07.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde üç yerleşim merkezinin kontrolünün Rus ordusunun eline geçtiğini duyurdu. Ukrayna ordusunun son bir günde verdiği kayıp bin 185 asker olarak gerçekleşti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birlikleri aktif eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nin Degtyarnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Popov Yar ve Zaporojye Bölgesi’nin Kamenskoye yerleşim merkezlerinin kontrolünü eline geçirdi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 185 asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 133 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu FPV dronlarının üretildiği atölyeler, İHA depoları ve kontrol merkezleri, hava savunma sistemlerinin saklandığı yerler, bir hava üssünün tesisleri ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun iki adet Neptun güdümlü uzun menzilli füzesi ve 308 uçak tipi İHA imha etti.
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