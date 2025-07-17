https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/turkiye-ve-10-arap-ulkesi-ortak-bildiri-yayimladi-israil-saldirilari-kinandi-1097968920.html
Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı
Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün öncülüğünde hazırlanan ve toplam 11 ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiride, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T22:06+0300
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türki̇ye
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i̇srail
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suriye ordusu
suriye hükümeti
suriye muhalefeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye krizi
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Türkiye ve 10 Arap ülkesi Suriye için ortak bildiride İsrail’in saldırılarını sert şekilde kınadı.Ortak açıklamaya Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlıkları imza attı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının desteklendiği vurgulanan bildiride, ülkenin iç işlerine yönelik tüm dış müdahalelere karşı olunduğu ifade edildi.Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunularak, İsrail’in işgal altındaki Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlaması ve İsrail’in saldırılarını durdurması için gerekli sorumluluğu üstlenmesi istendi.Bildiride Süveyda'da yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/canli-israilin-suriyeye-yonelik-saldirilari-gece-devam-etti-israil-ucaklari-lazkiyede-askeri-ussu-1097943884.html
türki̇ye
i̇srail
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türkiye, ortadoğu, i̇srail, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı
türkiye, ortadoğu, i̇srail, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı
Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün öncülüğünde hazırlanan ve toplam 11 ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiride, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılan adımlar memnuniyetle karşılandı. Bildiride, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ise sert şekilde kınandı.
Türkiye ve 10 Arap ülkesi Suriye için ortak bildiride İsrail’in saldırılarını sert şekilde kınadı.
Ortak açıklamaya Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlıkları imza attı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının desteklendiği vurgulanan bildiride, ülkenin iç işlerine yönelik tüm dış müdahalelere karşı olunduğu ifade edildi.
Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunularak, İsrail’in işgal altındaki Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlaması ve İsrail’in saldırılarını durdurması için gerekli sorumluluğu üstlenmesi istendi.
Bildiride Süveyda'da yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.