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Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı
Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün öncülüğünde hazırlanan ve toplam 11 ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiride, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye ve 10 Arap ülkesi Suriye için ortak bildiride İsrail’in saldırılarını sert şekilde kınadı.Ortak açıklamaya Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlıkları imza attı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının desteklendiği vurgulanan bildiride, ülkenin iç işlerine yönelik tüm dış müdahalelere karşı olunduğu ifade edildi.Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunularak, İsrail’in işgal altındaki Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlaması ve İsrail’in saldırılarını durdurması için gerekli sorumluluğu üstlenmesi istendi.Bildiride Süveyda'da yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/canli-israilin-suriyeye-yonelik-saldirilari-gece-devam-etti-israil-ucaklari-lazkiyede-askeri-ussu-1097943884.html
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i̇srail
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türkiye, ortadoğu, i̇srail, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı
türkiye, ortadoğu, i̇srail, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı

Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı

22:06 17.07.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayovİsrail füzesi
İsrail füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün öncülüğünde hazırlanan ve toplam 11 ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiride, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılan adımlar memnuniyetle karşılandı. Bildiride, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ise sert şekilde kınandı.
Türkiye ve 10 Arap ülkesi Suriye için ortak bildiride İsrail’in saldırılarını sert şekilde kınadı.
Ortak açıklamaya Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlıkları imza attı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının desteklendiği vurgulanan bildiride, ülkenin iç işlerine yönelik tüm dış müdahalelere karşı olunduğu ifade edildi.
Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunularak, İsrail’in işgal altındaki Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlaması ve İsrail’in saldırılarını durdurması için gerekli sorumluluğu üstlenmesi istendi.
Bildiride Süveyda'da yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.
Genelkurmay Başkanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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