https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/turkiye-ve-10-arap-ulkesi-ortak-bildiri-yayimladi-israil-saldirilari-kinandi-1097968920.html

Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı

Türkiye ve 10 Arap ülkesi ortak bildiri yayımladı: İsrail saldırıları kınandı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün öncülüğünde hazırlanan ve toplam 11 ülkenin imzasını taşıyan ortak bildiride, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T22:06+0300

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suriye ordusu

suriye hükümeti

suriye muhalefeti

suriye dışişleri bakanlığı

suriye krizi

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Türkiye ve 10 Arap ülkesi Suriye için ortak bildiride İsrail’in saldırılarını sert şekilde kınadı.Ortak açıklamaya Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanlıkları imza attı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarının desteklendiği vurgulanan bildiride, ülkenin iç işlerine yönelik tüm dış müdahalelere karşı olunduğu ifade edildi.Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunularak, İsrail’in işgal altındaki Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlaması ve İsrail’in saldırılarını durdurması için gerekli sorumluluğu üstlenmesi istendi.Bildiride Süveyda'da yaşanan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik atılan adımların memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/canli-israilin-suriyeye-yonelik-saldirilari-gece-devam-etti-israil-ucaklari-lazkiyede-askeri-ussu-1097943884.html

türki̇ye

i̇srail

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