CANLI İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrası ateşkes açıklandı: İsrail uçakları Lazkiye'de askeri üssü vurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Süveyda kentinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olaylar üzerine Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da hedef aldı. BM acil toplandı. Suriye ordusunun Süveyda'dan çekildiği açıklandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da 16 Temmuz Çarşamba günü peş peşe patlama sesleri duyulmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı hedef alındı.
İsrail, Süveyda'daki Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayları vurgulayarak saldırıları gerçekleştirdiklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek istikrarsızlığa tahammül edilemeyeceğini belirtti. Fidan, 3-4 saat içinde Suriye’de ateşkes sürecine girileceğini açıkladı.
Ne olmuştu?
Suriye hükümeti, ülkenin güneyindeki Süveyda (Suwayda) vilayetinde Dürziler ve çeşitli aşiretler arasında çıkan çatışmalardan iki gün sonra 15 Temmuz'da bölgede ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda şehrinde 'tam ateşkes' ilan edildiğini ifade etti.
Bakan Kasra, “Suveyda şehrinde faaliyet gösteren tüm birimlere sesleniyoruz: Şehrin ileri gelenleriyle varılan anlaşma sonrasında tam bir ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ebu Kasra, askeri polis birliklerinin bölgeye konuşlandırılacağını ve ateşkesi ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını belirtmişti.
Ancak İsrail, bölgedeki Dürzilere saldırıların devam ettiğini belirterek 16 Temmuz günü Şam'daki yönetim binalarını hedef aldı.
İsrail'in Şam'a başlattığı bombardımandan son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında...
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07:19 17.07.2025
TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam (16 Temmuz) İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz. Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz. Suriye'deki barış ve istikrarın, bölge barışı ve istikrarına da hizmet edeceğini; tersine gelişmelerin ise sadece, varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağını ifade ediyoruz."
"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizdeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. İsrail'in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı uluslararası toplumu sesini yükseltmeye; etkili, tutarlı ve kararlı önlemler almaya bir kez daha davet ediyoruz."
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri tezkereye kabul oyu verirken, DEM Parti çekimser kaldı.