https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/trump-kolada-gercek-seker-kamisi-kullanilacak-cok-daha-iyi-1097942662.html
Trump: Kolada gerçek şeker kamışı kullanılacak, çok daha iyi
Trump: Kolada gerçek şeker kamışı kullanılacak, çok daha iyi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kola firmasının yetkilileriyle görüşerek şirketin ABD'deki içeceklerinde gerçek şeker... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T00:31+0300
2025-07-17T00:31+0300
2025-07-17T00:31+0300
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Donald Trump, ABD’de üretilen kolada gerçek şeker kamışı kullanılacağını duyurdu.Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, ''Amerika Birleşik Devletleri'nde kolada GERÇEK Şeker Kamışı kullanılması konusunda şirket yetkilileriyle görüştüm ve bunu kabul ettiler. Tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Bu onlar için çok iyi bir hamle olacak göreceksiniz. Çok daha iyi!'' dedi.Açıklamada, bu kararın Trump yönetiminin Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'la bağlantılı 'Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yap' girişimi kapsamında gıda şirketlerine yapılan reform çağrılarıyla örtüştüğü vurgulandı. Ayrıca, ABD’de genellikle mısır şurubu kullanılan kolanın bazı ülkelerde zaten şeker kamışıyla üretim yaptığı hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-uzmani-hacir-trumpin-yine-bir-blof-politikasi-uyguladigini-dusunuyorum-1097940369.html
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donald trump, abd, kola, şeker, şeker fabrikası, şeker hastası, glukoz, glukoza
donald trump, abd, kola, şeker, şeker fabrikası, şeker hastası, glukoz, glukoza
Trump: Kolada gerçek şeker kamışı kullanılacak, çok daha iyi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kola firmasının yetkilileriyle görüşerek şirketin ABD'deki içeceklerinde gerçek şeker kamışı kullanmayı kabul ettiğini duyurdu.
Donald Trump, ABD’de üretilen kolada gerçek şeker kamışı kullanılacağını duyurdu.
Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, ''Amerika Birleşik Devletleri'nde kolada GERÇEK Şeker Kamışı kullanılması konusunda şirket yetkilileriyle görüştüm ve bunu kabul ettiler. Tüm yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Bu onlar için çok iyi bir hamle olacak göreceksiniz. Çok daha iyi!'' dedi.
Açıklamada, bu kararın Trump yönetiminin Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'la bağlantılı 'Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yap' girişimi kapsamında gıda şirketlerine yapılan reform çağrılarıyla örtüştüğü vurgulandı.
Ayrıca, ABD’de genellikle mısır şurubu kullanılan kolanın bazı ülkelerde zaten şeker kamışıyla üretim yaptığı hatırlatıldı.