ABD uzmanı Hacır: Trump'ın yine bir ‘blöf politikası’ uyguladığını düşünüyorum
© AP Photo / Mystyslav ChernovPresident Donald Trump, right, meets with Ukraine's Volodymyr Zelensky in the Oval Office at the White House, Friday, Feb. 28, 2025, in Washington.
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya silah sevkiyatının süreceğini ve Rusya’nın 50 gün içinde ateşkese yanaşmaması halinde, Moskova ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci ve ABD uzmanı Sarp Sinan Hacır, Trump'ın günü kurtarmaya yönelik hareket ettiğini belirtti.
Gazeteci Sarp Sinan Hacır, Trump’ın Ukrayna politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıkladı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
Bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle yapılan görüşme sonrasında, Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyuruldu. Trump’ın açıklamaları ABD'deki neocon siyasetçilerin desteğini alırken, özellikle Senatör Lindsey Graham, bu gelişmeleri “Ukrayna savaşında dönüm noktası” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD Başkanı’nın Avrupa ve NATO baskısı altında hareket ettiğini ve 'ahlaksız bir kampanya' yürütüldüğünü savundu. Lavrov, Rusya'nın önceki yaptırımlarla başa çıktığını hatırlatarak, yeni tehditlerin caydırıcı olmayacağını vurguladı.
'Ukrayna'nın asıl sorunu giderek büyüyen insan gücü krizidir'
Konuya ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan gazeteci ve ABD uzmanı Sarp Sinan Hacır, Trump’ın uzun vadeli stratejilerden yoksun şekilde günü kurtarmaya çalıştığını belirtti.
Hacır, ''Özellikle son 1 yıl içerisinde Ukrayna'nın askeri gücünün zayıflaması ve Ukrayna için Batı'daki politik desteğin azalmasıyla Rusya avantajlı bir konuma geldi. Trump ile iyi ilişkiler ne kadar cezbedici olsa da Rusya bu avantajı değerlendirmek isteyecektir. Bu yüzden sahadaki çatışmalar hala devam ediyor. İşler böyle gidince Trump yönetimi de havuçtan sopaya döndü. Ancak yaptırımlar ve yeni silah satışları büyük bir stratejinin parçası değil. Hem masaya oturmaya zorlayacak caydırıcı bir kuvvet, hem de Ukrayna'nın akut hava savunma sorunlarını çözecek rahatlatıcı bir unsur olmasını umuyorlar. Bu destek, Biden dönemindeki gibi büyük bir stratejinin parçası olmadığı için sahada radikal değişimler yapmaz. Ukrayna'nın asıl sorunu giderek büyüyen insan gücü krizidir” dedi.
Gazeteci Hacır, Trump’ın, ABD tarihindeki eski başkanlardan Teodore Roosevelt ve William McKinley’in 'sopa ve havuç' ve 'gümrük tarifesi' politikalarını benimsediği ancak bu yaklaşımın Amerikan çiftçilerine ve tüketicilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.
'Trump'ın öncelediği bir konu değil'
Ayrıca ABD uzmanı Sarp Sinan Hacır, Trump'ın Rusya politikası hakkında şu sözleri kullandı:
Ben Rusya politikalarında Trump'ın çok da radikal bir değişim yapacağı kanaatinde değilim. Ukrayna meselesi hala Trump'ın öncelediği bir konu değil.
'Buradaki kilit ülke Hindistan'
Trump’ın Rusya’nın ticari ortaklarına yaptırım tehdidini ise blöf olarak değerlendiren Sarp Sinan Hacır şu ifadeleri kullandı:
Rusya'nın ticari partnerlerine yaptırımlar gelmesi ise Batı adına facia olur. Avrupa ülkelerinin endüstrileri küçülse de hala üçüncü ülkeler aracılığıyla Rus enerjisi almaya devam ediyorlar. Buradaki kilit ülke Hindistan. Hindistan'ın Çin'e karşı bir partner olmasından ötürü S-400 cezası olan CATSAA yaptırımlarına dahil edilmediğini unutmamak gerekir. Bugün Rusya'nın pazarı haline gelen Hindistan'a ekstra gümrük vergisi uygulamak Çin karşıtı olası bir ittifakı başlamadan bitirecektir. Bu yüzden ben Trump'ın yine bir ‘blöf politikası’ uyguladığını düşünüyorum.