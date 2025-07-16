https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-uzmani-hacir-trumpin-yine-bir-blof-politikasi-uyguladigini-dusunuyorum-1097940369.html

ABD uzmanı Hacır: Trump'ın yine bir ‘blöf politikası’ uyguladığını düşünüyorum

ABD uzmanı Hacır: Trump'ın yine bir ‘blöf politikası’ uyguladığını düşünüyorum

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya silah sevkiyatının süreceğini ve Rusya’nın 50 gün içinde ateşkese yanaşmaması halinde, Moskova ve ticari ortaklarına yüzde... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T20:58+0300

2025-07-16T20:58+0300

2025-07-16T20:58+0300

dünya

abd

donald trump

ukrayna

rusya

moskova

silah

silah satışı

silah taşıma

silah pazarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/03/1094137240_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_54d67bb5387cddbaeb4df4d7fdd36875.jpg

Gazeteci Sarp Sinan Hacır, Trump’ın Ukrayna politikasına yönelik açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri, mühimmat, F-16 bombaları ve çeşitli askeri ekipmanların teslimatının süreceğini ancak bu sevkiyatların Avrupa Birliği ülkeleri tarafından finanse edilmesi gerektiğini açıkladı. “ABD’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diyen Trump, Rusya’nın 50 gün içinde Ukrayna ile ateşkes sağlamaması halinde, Rusya ve ticari ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.Bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle yapılan görüşme sonrasında, Avrupa Birliği fonları ve NATO mekanizması aracılığıyla Ukrayna’ya sevkiyatın süreceği duyuruldu. Trump’ın açıklamaları ABD'deki neocon siyasetçilerin desteğini alırken, özellikle Senatör Lindsey Graham, bu gelişmeleri “Ukrayna savaşında dönüm noktası” olarak nitelendirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD Başkanı’nın Avrupa ve NATO baskısı altında hareket ettiğini ve 'ahlaksız bir kampanya' yürütüldüğünü savundu. Lavrov, Rusya'nın önceki yaptırımlarla başa çıktığını hatırlatarak, yeni tehditlerin caydırıcı olmayacağını vurguladı.'Ukrayna'nın asıl sorunu giderek büyüyen insan gücü krizidir'Konuya ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulunan gazeteci ve ABD uzmanı Sarp Sinan Hacır, Trump’ın uzun vadeli stratejilerden yoksun şekilde günü kurtarmaya çalıştığını belirtti. Hacır, ''Özellikle son 1 yıl içerisinde Ukrayna'nın askeri gücünün zayıflaması ve Ukrayna için Batı'daki politik desteğin azalmasıyla Rusya avantajlı bir konuma geldi. Trump ile iyi ilişkiler ne kadar cezbedici olsa da Rusya bu avantajı değerlendirmek isteyecektir. Bu yüzden sahadaki çatışmalar hala devam ediyor. İşler böyle gidince Trump yönetimi de havuçtan sopaya döndü. Ancak yaptırımlar ve yeni silah satışları büyük bir stratejinin parçası değil. Hem masaya oturmaya zorlayacak caydırıcı bir kuvvet, hem de Ukrayna'nın akut hava savunma sorunlarını çözecek rahatlatıcı bir unsur olmasını umuyorlar. Bu destek, Biden dönemindeki gibi büyük bir stratejinin parçası olmadığı için sahada radikal değişimler yapmaz. Ukrayna'nın asıl sorunu giderek büyüyen insan gücü krizidir” dedi.Gazeteci Hacır, Trump’ın, ABD tarihindeki eski başkanlardan Teodore Roosevelt ve William McKinley’in 'sopa ve havuç' ve 'gümrük tarifesi' politikalarını benimsediği ancak bu yaklaşımın Amerikan çiftçilerine ve tüketicilere zarar verebileceği uyarısında bulundu. 'Trump'ın öncelediği bir konu değil'Ayrıca ABD uzmanı Sarp Sinan Hacır, Trump'ın Rusya politikası hakkında şu sözleri kullandı:'Buradaki kilit ülke Hindistan'Trump’ın Rusya’nın ticari ortaklarına yaptırım tehdidini ise blöf olarak değerlendiren Sarp Sinan Hacır şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ekonomist-topkurulu-trump-gumruk-vergileri-ile-abdnin-cokusunu-durdurmak-istiyor-ama-basaramayacak-1097937748.html

ukrayna

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, rusya, moskova, silah, silah satışı, silah taşıma, silah pazarı