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ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin sabrı sınırsız değil
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin sabrı sınırsız değil
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump’ın Ukrayna konusunda sabırlı olduğunu, ancak bunun bir sınırı olduğunu belirtti. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
tammy bruce
abd dışişleri bakanlığı
donald trump
ukrayna
rusya
i̇ran
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abd
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde sabırlı olduğunu ancak bunun kendi pozisyonuna zarar vermemesi gerektiğini söyledi.Trump’ın ateşkes için belirlediği 50 günlük süreye ilişkin soru üzerine Bruce, “Rusya Trump'ın sabırlı bir insan olduğunu görüyor, ancak onun vizyonuna ve bu vizyonun hayata geçirilmesine zarar verecek şekilde değil" dedi.ABD liderinin diplomasi söz konusu olduğunda ‘sonsuz iyimser’ olduğunu, ancak aynı zamanda gerçekçi olduğunu da vurgulayan Bruce, "Dünya bunu gördü, İran'ın da gördüğü gibi” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-patriot-fuzelerinin-ukraynaya-tesliminin-basladigini-duyurdu-almanyadan-gidiyor--1097917344.html
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tammy bruce, abd dışişleri bakanlığı, donald trump, ukrayna, rusya, i̇ran, dünya, abd
tammy bruce, abd dışişleri bakanlığı, donald trump, ukrayna, rusya, i̇ran, dünya, abd

ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin sabrı sınırsız değil

01:18 17.07.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© AA / Yasin Öztürk
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump’ın Ukrayna konusunda sabırlı olduğunu, ancak bunun bir sınırı olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde sabırlı olduğunu ancak bunun kendi pozisyonuna zarar vermemesi gerektiğini söyledi.
Trump’ın ateşkes için belirlediği 50 günlük süreye ilişkin soru üzerine Bruce, “Rusya Trump'ın sabırlı bir insan olduğunu görüyor, ancak onun vizyonuna ve bu vizyonun hayata geçirilmesine zarar verecek şekilde değil" dedi.
ABD liderinin diplomasi söz konusu olduğunda ‘sonsuz iyimser’ olduğunu, ancak aynı zamanda gerçekçi olduğunu da vurgulayan Bruce, "Dünya bunu gördü, İran'ın da gördüğü gibi” ifadesini kullandı.
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