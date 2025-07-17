https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/abd-disisleri-sozcusu-bruce-trumpin-ukrayna-krizinin-cozumune-iliskin-sabri-sinirsiz-degil-1097943065.html

ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin sabrı sınırsız değil

ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin sabrı sınırsız değil

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Trump’ın Ukrayna konusunda sabırlı olduğunu, ancak bunun bir sınırı olduğunu belirtti. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T01:18+0300

2025-07-17T01:18+0300

2025-07-17T01:16+0300

dünya

tammy bruce

abd dışişleri bakanlığı

donald trump

ukrayna

rusya

i̇ran

dünya

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095235650_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_20eb96319fb7a51ef0328c899103d202.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde sabırlı olduğunu ancak bunun kendi pozisyonuna zarar vermemesi gerektiğini söyledi.Trump’ın ateşkes için belirlediği 50 günlük süreye ilişkin soru üzerine Bruce, “Rusya Trump'ın sabırlı bir insan olduğunu görüyor, ancak onun vizyonuna ve bu vizyonun hayata geçirilmesine zarar verecek şekilde değil" dedi.ABD liderinin diplomasi söz konusu olduğunda ‘sonsuz iyimser’ olduğunu, ancak aynı zamanda gerçekçi olduğunu da vurgulayan Bruce, "Dünya bunu gördü, İran'ın da gördüğü gibi” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-patriot-fuzelerinin-ukraynaya-tesliminin-basladigini-duyurdu-almanyadan-gidiyor--1097917344.html

ukrayna

rusya

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tammy bruce, abd dışişleri bakanlığı, donald trump, ukrayna, rusya, i̇ran, dünya, abd