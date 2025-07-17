https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ticaret-bakanligi-duyurdu-bundan-sonra-tuketicinin-onunde-dara-alinacak-1097948115.html

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, bir dizi önlemi hayata geçirerek tüketici lehine avantajlar yaratmaya devam ediyor. 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T09:54+0300

2025-07-17T09:54+0300

2025-07-17T10:01+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

fahiş fiyat

fiyat

ekonomi

esnaf

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Ticaret Bakanlığı hem fahiş fiyatlarla mücadele etmek hem de tüketicinin haklarını korumak adına bir dizi uygulama başlatıyor.Ürün ambalajının darası alınacakTicaret Bakanlığı, "Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile; Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır." diyerek şu bilgileri paylaştı:Karekodlu fiyat listesiYiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecek.Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanı sıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmişti.Yeme içme sektörü fiyatları internete yüklenecekKriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek.Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ev-sahiplerine-uyari-hakli-gerekceye-dayanmayan-fiyat-artisi-yapanlara-200-bin-tl-ceza-1097382286.html

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı duyurdu: bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak