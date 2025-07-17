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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/ticaret-bakanligi-duyurdu-bundan-sonra-tuketicinin-onunde-dara-alinacak-1097948115.html
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, bir dizi önlemi hayata geçirerek tüketici lehine avantajlar yaratmaya devam ediyor. 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T09:54+0300
2025-07-17T10:01+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
fahiş fiyat
fiyat
ekonomi
esnaf
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Ticaret Bakanlığı hem fahiş fiyatlarla mücadele etmek hem de tüketicinin haklarını korumak adına bir dizi uygulama başlatıyor.Ürün ambalajının darası alınacakTicaret Bakanlığı, "Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile; Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır." diyerek şu bilgileri paylaştı:Karekodlu fiyat listesiYiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecek.Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanı sıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmişti.Yeme içme sektörü fiyatları internete yüklenecekKriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek.Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ev-sahiplerine-uyari-hakli-gerekceye-dayanmayan-fiyat-artisi-yapanlara-200-bin-tl-ceza-1097382286.html
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ticaret bakanlığı duyurdu: bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak
ticaret bakanlığı duyurdu: bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Bundan sonra tüketicinin önünde dara alınacak

09:54 17.07.2025 (güncellendi: 10:01 17.07.2025)
© FotoğrafBella Hadid baklava
Bella Hadid baklava - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı, bir dizi önlemi hayata geçirerek tüketici lehine avantajlar yaratmaya devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı hem fahiş fiyatlarla mücadele etmek hem de tüketicinin haklarını korumak adına bir dizi uygulama başlatıyor.

Ürün ambalajının darası alınacak

Ticaret Bakanlığı, "Artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Görüşe açılan Yönetmelik taslağında yer alan düzenlemeler ile; Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır." diyerek şu bilgileri paylaştı:

Bir Ahilik geleneği olan "Ölçü ve Tartida Doğruluk" ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecek. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmış olacak.

Karekodlu fiyat listesi

Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecek.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanı sıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmişti.

Yeme içme sektörü fiyatları internete yüklenecek

Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek.

Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedefleniyor.
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