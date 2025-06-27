https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/ev-sahiplerine-uyari-hakli-gerekceye-dayanmayan-fiyat-artisi-yapanlara-200-bin-tl-ceza-1097382286.html
Ev sahiplerine uyarı: Haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapanlara 200 bin TL ceza
Ev sahiplerine uyarı: Haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapanlara 200 bin TL ceza
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Ticaret Bakanlığı, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında 21 ev sahibinin ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T12:00+0300
2025-06-27T12:00+0300
2025-06-27T12:00+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
konut
zam
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Konut kiralama ve satışı konusunda yapılan fiyat artışları mercek altında. Ticaret Bakanlığı haksız yere yapılan fiyat artışlarına ceza kesti.Fiyat artışlarına cezaTicaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını mercek altına alındığını açıkladı.Toplam 4 milyon lira cezaMayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bu tür ilanlarda yalnızca aracılar değil, taşınmaz sahiplerinin de sorumlu tutulabileceği düzenlenmişti. Gürcan’ın paylaştığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğinin ardından yürütülen ihbar, inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 21 taşınmaz sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ikinci-el-tasit-satisinda-6-ay-6-bin-km-kisitlamasi-uzatildi-1097368019.html
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ticaret bakanlığı, konut, zam
ticaret bakanlığı, konut, zam
Ev sahiplerine uyarı: Haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapanlara 200 bin TL ceza
Ticaret Bakanlığı, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında 21 ev sahibinin ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yaptığını tespit ederek 4,2 milyon TL para cezası uyguladı.
Konut kiralama ve satışı konusunda yapılan fiyat artışları mercek altında. Ticaret Bakanlığı haksız yere yapılan fiyat artışlarına ceza kesti.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını mercek altına alındığını açıkladı.
Toplam 4 milyon lira ceza
Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bu tür ilanlarda yalnızca aracılar değil, taşınmaz sahiplerinin de sorumlu tutulabileceği düzenlenmişti. Gürcan’ın paylaştığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğinin ardından yürütülen ihbar, inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 21 taşınmaz sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.