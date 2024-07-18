https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tapinakta-yasayan-ilk-turk-budist-rahip-5-saat-uyuyoruz-diyerek-anlatti-1085964213.html
Tapınakta yaşayan ilk Türk Budist rahip, '5 saat uyuyoruz' diyerek anlattı
Tapınakta yaşayan ilk Türk Budist rahip, '5 saat uyuyoruz' diyerek anlattı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk Budist rahibi olan Ruchan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hwagyesa Tapınağı'nda yaşıyor. 14 yaşından itibaren Uzak Doğu kültürüne ilgi duyan... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T08:38+0300
2024-07-18T08:38+0300
2024-07-18T08:38+0300
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İstanbullu olan Ruchan (30), 14 yaşında Japon kültürüne ilgi duymaya başladı. Bu dönemde Budizm ve Uzak Doğu kültürüne merak saran Ruchan, odasında küçük bir sunak oluşturarak meditasyon yapmaya başladı. "Ne olduğunu dahi bilmiyordum ama hoşuma gidiyordu" diyen Ruchan, "Evlerinizde oluşturacağınız küçük sunaklara Butsudan deniyor. İnternetten araştırarak 14 yaşımdayken babamın kredi kartıyla Japonya’dan küçük bir Butsudan sipariş verdim" ifadelerini kullandı.Budizm ve farklı i̇nançlarla yolculukÜniversiteyi Çin'de okumaya karar veren Ruchan, Japonya ve Güney Kore'ye sık sık seyahat etti. Budizm'e olan ilgisinin Buddha'nın öğretisinden etkilendiğini belirten Ruchan, "Var oluş sancısından kurtulmak için hepimiz belli başlı dinlere yöneliyoruz. Ben Kur'an da okudum, bir dönem kiliseye de gittim. Budizm, tüm inançların hem doğru hem de yanlış olduğunu söylüyor. Budizm bir din değil, bir yaşam şekli" dedi.Zorlu tapınak eğitimleriKore ve Japonya'da resmi olarak Budist rahibi olabilmek için zorlu bir yıllık acemilik dönemini tamamlamak gerekiyor. Ruchan, "Günde 5 saat uyuyup, ağır tapınak işlerinde çalışarak, tatil günleri olmaksızın fakir insanlara yemek servis ediyoruz. Ardından 2 hafta süren zorlu bir rütbe sınavına giriyoruz" şeklinde süreci Milliyet'e anlattı.Günlük hayat ve sorumluluklarRuchan, tapınak hayatının erken saatlerde başladığını belirtti: Tek pişmanlığı daha erken başlamamakKüçüklüğünden beri Uzak Doğu'ya olan merakı nedeniyle ailesinin bu kararına pek şaşırmadığını söyleyen Ruchan, "Ailem modern ve anlayışlı oldukları için bana destek oldular" dedi. Budizm'in kendisine zihin ve duyguların ötesindeki asıl benliği bulmayı öğrettiğini belirten Ruchan, "Daha erken yaşta rahip olamamam dışında hiçbir pişmanlığım yok" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/sabahlari-yorgun-uyanmanin-3-sebebi-belli-oldu-bunlari-yapin-hayatiniz-degisecek-1085963987.html
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Tapınakta yaşayan ilk Türk Budist rahip, '5 saat uyuyoruz' diyerek anlattı
Türkiye'nin ilk Budist rahibi olan Ruchan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hwagyesa Tapınağı'nda yaşıyor. 14 yaşından itibaren Uzak Doğu kültürüne ilgi duyan Ruchan, seyahat amacıyla geldiği Güney Kore'de Budist olmaya karar verdi. İşte Ruchan'ın hikayesi ve Budist rahiplik serüveni:
İstanbullu olan Ruchan (30), 14 yaşında Japon kültürüne ilgi duymaya başladı. Bu dönemde Budizm ve Uzak Doğu kültürüne merak saran Ruchan, odasında küçük bir sunak oluşturarak meditasyon yapmaya başladı. "Ne olduğunu dahi bilmiyordum ama hoşuma gidiyordu" diyen Ruchan, "Evlerinizde oluşturacağınız küçük sunaklara Butsudan deniyor. İnternetten araştırarak 14 yaşımdayken babamın kredi kartıyla Japonya’dan küçük bir Butsudan sipariş verdim" ifadelerini kullandı.
Budizm ve farklı i̇nançlarla yolculuk
Üniversiteyi Çin'de okumaya karar veren Ruchan, Japonya ve Güney Kore'ye sık sık seyahat etti. Budizm'e olan ilgisinin Buddha'nın öğretisinden etkilendiğini belirten Ruchan, "Var oluş sancısından kurtulmak için hepimiz belli başlı dinlere yöneliyoruz. Ben Kur'an da okudum, bir dönem kiliseye de gittim. Budizm, tüm inançların hem doğru hem de yanlış olduğunu söylüyor. Budizm bir din değil, bir yaşam şekli" dedi.
Kore ve Japonya'da resmi olarak Budist rahibi olabilmek için zorlu bir yıllık acemilik dönemini tamamlamak gerekiyor. Ruchan, "Günde 5 saat uyuyup, ağır tapınak işlerinde çalışarak, tatil günleri olmaksızın fakir insanlara yemek servis ediyoruz. Ardından 2 hafta süren zorlu bir rütbe sınavına giriyoruz" şeklinde süreci Milliyet'e anlattı.
Günlük hayat ve sorumluluklar
Ruchan, tapınak hayatının erken saatlerde başladığını belirtti:
"Sabah 04.30'da uyanıyoruz ve 05.00'te sabah ayini için hazırlık yapıyoruz. Ayinden sonra tapınağı temizleyip kahvaltıyı hazırlıyoruz. Yoksul insanlara yemek hazırlıyoruz ve yetimhanede çocuklarla vakit geçiriyorum. Gün genelde akşam 19.00'da bitiyor."
Tek pişmanlığı daha erken başlamamak
Küçüklüğünden beri Uzak Doğu'ya olan merakı nedeniyle ailesinin bu kararına pek şaşırmadığını söyleyen Ruchan, "Ailem modern ve anlayışlı oldukları için bana destek oldular" dedi. Budizm'in kendisine zihin ve duyguların ötesindeki asıl benliği bulmayı öğrettiğini belirten Ruchan, "Daha erken yaşta rahip olamamam dışında hiçbir pişmanlığım yok" diye ekledi.